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寧可排30分鐘也要省錢…好市多加油站擠爆 每加侖省30分

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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好市多加油站油價平均比當地其他加油站每加侖便宜約30美分。（美聯社）
好市多加油站油價平均比當地其他加油站每加侖便宜約30美分。（美聯社）

據紐約郵報報導，隨著中東局勢升溫、國際油價走高，越來越多美國消費者開始湧向一個雖然不算方便，卻能以更低價格加油的地方，也就是好市多（Costco）。

這家大型倉儲零售商旗下的加油站，油價平均比當地其他加油站每加侖便宜約30美分。根據 CNN 報導，面對不斷攀升的油價，許多民眾為了減輕加油負擔，紛紛選擇前往 好市多，加油站需求也因此創下近50年來新高。

好市多執行長維克里斯（Ron Vachris）表示，「本季三個四周會計期間接連刷新公司歷史銷售量紀錄，而季度最後五周更成為好市多有史以來銷量最高的五個星期。」

．加油需求暴增 民眾寧可排隊也要省錢

隨著伊朗相關地緣政治風險升高，能源市場受到衝擊，燃油價格快速上漲。

在加州洛杉磯，部分地區油價甚至突破每加侖6美元，大批車主湧向好市多加油站排隊等候。部分站點甚至需要每天多次調度油罐車補充庫存，以滿足龐大的需求。

為了節省油錢，不少人願意多開一段路、排上更長時間的隊伍。

近期，一名Reddit網友分享了一張好市多加油站外的照片。照片中，上午11點的車潮已蜿蜒延伸至停車場外，景象宛如邊境檢查站。

他寫道，「這張照片根本無法完整呈現現場情況，因為整條車隊幾乎繞著整個賣場排了一圈。」

其他網友則表示，等待時間普遍落在20至30分鐘之間。

維克里斯指出，中東局勢是推升這波加油熱潮的重要因素之一。伊朗衝突導致能源市場波動加劇，也進一步推升美國汽油價格。

當時全美平均汽油價格一度突破每加侖4美元，市場更擔憂全球石油供應受阻，以及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運輸風險升高，促使國際原油價格曾衝破每桶100美元。

．好市多為什麼更便宜？

答案其實很簡單：薄利多銷。

好市多每賣出一加侖汽油所獲得的利潤，通常遠低於一般獨立加油站。然而，憑藉龐大的銷售規模，好市多仍能從中獲利。

目前好市多在全球擁有超過700座加油站，其經營邏輯與招牌熱狗、烘焙食品等商品如出一轍。透過壓低利潤率吸引顧客，再依靠驚人的銷售量創造整體收益。

更重要的是，好市多的獲利來源並不完全依賴商品銷售。

會員制度才是其商業模式的核心。會員費收入長期占好市多整體獲利的極高比例，讓公司有更大的空間維持低價策略。

根據Reader’s Digest報導，為了提升會員滿意度並強化續約意願，好市多願意接受極低的汽油利潤率；但對多數地方加油站而言，這種做法幾乎不可能實現。

獨立加油站必須透過較高的價格來支付租金、人事成本、設備維護以及其他營運開支，因此往往需要提高價格加成（Markup）才能維持獲利。

．油價越高 小型加油站越辛苦

對許多獨立加油站而言，高油價並不一定代表更高收入。

當油價上漲時，消費者通常會減少加油量，甚至縮減便利商店內的其他消費，進而拖累整體營收。因此，油價越高，部分小型加油站的經營壓力反而越大。

然而，好市多面對的卻是完全不同的局面。

油價上漲時，更多消費者會主動尋找價格較低的加油選擇，而好市多正是最大的受益者之一。

雖然汽油本身屬於低毛利商品，獲利空間有限，但銷售量的大幅成長，往往足以彌補利潤率下降的影響。

．不只是賣油 更是在替賣場導流

事實上，低價汽油對好市多而言不只是商品，更是一種行銷工具。

大量顧客為了加油而進入好市多園區，也同步帶動了倉儲賣場的人流與消費。

根據公司數據，創紀錄的加油需求帶動賣場來客數成長約5%，進一步推升食品、日用品及其他商品的銷售表現。

維克里斯表示，「我們相信，這將進一步提升會員對好市多的忠誠度。因為經常使用加油站的會員，通常也會在倉儲賣場購買更多商品。」

換句話說，低油價從來不只是吸引顧客加油的手段，而是好市多整體商業模式的重要一環。透過以極具吸引力的油價將會員帶進賣場，再進一步創造更多消費機會，這正是好市多能長期維持低價競爭力的關鍵所在。

加油站 好市多 油價

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