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藍牙無線睡眠眼罩 還可在音樂中輕鬆入睡

編譯盧炯燊／即時報導
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LC-Dolida 藍牙無線睡眠眼罩。圖取自Amazon.com
LC-Dolida 藍牙無線睡眠眼罩。圖取自Amazon.com

對於一個失眠的人來說，總希望找住一切機睡個好覺，然而愈想入睡卻愈難入睡，讓人很是痛苦。網媒赫芬頓郵報(Huffpost) 的專欄作家烏瑞比(Lourdes Avila Uribe)最近就剛誕下孩子，為了給初生嬰兒餵奶關係，緊張得沒法入睡，即使戴著AirPods耳機依然沒法催眠， 直到發現一款藍牙無線睡眠眼罩，居然換得一夜睡眠。

烏瑞比在她的專欄裡介紹的是LC-Dolida藍牙無線睡眠眼罩，是將睡眠耳機、藍牙睡眠面罩及睡眠眼罩3合1。她的現身說法是，這款眼罩不僅能完全遮擋夜燈，還能連結手機上的冥想應用程式，讓人的思緒平靜下來，最終安然入睡。

市場上有不少睡眠耳機及眼罩，LC-Dolida則是配合藍牙的新一代設計，內部配有無線睡眠耳機，讓人沉浸音樂聲中不受外界干擾。

LC-Dolida 藍牙睡眠面罩獨特設計，帶給一個完整的黑暗睡眠環境。 即使在光亮的地方也可戴著耳機睡覺，輕鬆午睡或度過夜晚，同時在不戴額外的耳機的情況下聆聽音樂。 因此無論是在冥想、瑜伽、在家中、酒店還是在飛機上，都能隨時隨地都能享受它的好處。

當然會有消費者擔心戴上這個大面罩會有受壓迫之感，這點可以放心。因為它是基於人體工程學原理的 3D 輪廓設計升級版，眼睛可自由移動不會產生眼壓，可帶來舒適持久的睡眠。

烏瑞比說，柔軟的記憶棉面料輕盈舒適，恰到好處的壓力讓她的臉部得以放鬆而不會感到壓迫。加上它的透氣性也出乎意料的好，不會影響女士們使用的各種臉部化妝品及護膚品。

面罩兩側各有一個隱藏的扁平揚聲器，可以讓人聆聽音樂、冥想或其他任何有助於放鬆入睡的內容，而不會打擾到同床或房間裡的其他人。

它的藍牙耳機採用藍牙 5.4 版本，具有優質晶片，快速的配對速度，更少耗電量，確保穩定的清晰聲音及無損音樂，給使用者提供一個封閉及沉浸的環境，每次僅充電約1個多小時，即可有13 小時的播放時間。眼罩中間設有電源及音量按鈕，這樣晚上睡覺時就不用著燈也能調整設定了。

它的獨特設計，仿如面具的是酷炫科技工具，所以也是男孩女孩、年輕人的酷炫節日禮物。

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