一元店向好市多取經 打造「尋寶式」購物體驗

現在在折扣巨頭Dollar General購物，不僅能省錢，還能獲得更多驚喜。(美聯社)

現在在折扣巨頭Dollar General購物，不僅能省錢，還能獲得更多驚喜。隨著Dollar General希望透過全新的佈局來提升購物體驗，顧客很快將能體驗到煥然一新的門市。

效仿其他大型零售商 ，Dollar General是少數幾家投資改造數千家現有門市的公司之一，像廣受歡迎的倉儲式會員店好市多 (Costco )學習，將狹窄的過道和雜亂的貨架，換成了更乾淨的購物體驗，希望藉此鼓勵更多消費和享受。

根據Dollar General執行長瓦索斯(Todd Vasos)，這家零售商計劃對其全國2萬多家門市中的4000多家進行改造，以響應顧客對購物體驗的訴求；Dollar General在2025年，對常見於TJ Maxx、Marshalls和好市多等商店的等商店的「尋寶式購物」體驗進行了測試，並發現效果不錯，因此決定動手改造，希望在自家商店激發這種購物模式。

「我們在2025年的部分翻新項目中測試了這種新模式，並對銷售額的提升以及與傳統翻新模式相比的相對銷售表現感到滿意，」瓦索斯解釋指出，「最終，我們相信這種模式將有助於提高交易量和客單價，因為商店能為顧客提供更豐富的購物體驗。」

Dollar General同時還將水果和蔬菜納入其產品線；對該公司而言，此舉時機恰到好處。

因為儘管受通膨影響，消費者仍在尋找日常必需品的優惠，但該公司2025年的獲利依然實現了成長。該公司第四季淨銷售額年增近6%，達109億元；營業利潤成長約106.1%，達6.063億元；瓦索斯計劃，趁著銷售額的成長，抓住機會。

「展望 2026 年，我們對透過一系列旨在進一步提升客戶體驗、提升品牌形象、提高企業整體效率和擴大業務範圍的舉措來推動持續增長的計劃感到興奮，同時所有這些舉措都將創造長期的股東價值，」瓦索斯在公司網站上表示。

Dollar General在2026年稍早就表示，將斥資高達16億元用於門市改造項目：七年或更長時間未進行翻新的老店將進行全面改造，而新店則會進行小規模的商品陳列和貨架更新。