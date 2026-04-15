睡覺會磨牙？非處方護齒套可「救急」

DenTek Professional-Fit 護齒套。圖取自Amazon.com

如果醒來時總覺得下巴痠痛，且被牙醫提醒「注意牙齒快被磨平了」，那麼或許該考慮選購一款合適的非處方（OTC）護齒套（mouthguards），來改善口腔健康與大腦認知功能。哈芬登郵報報導，專家認為雖然護齒套無法取代專業的客製牙套，但確實有其作用。

比佛利山 莊美容牙醫拉巴爾（Anjali Rajpal）表示，她通常不建議患者使用非處方牙套，除非是短期的使用，但對有下顎疼痛、嚴重磨牙或睡眠問題的人，非處方護齒套或能提供短暫的緩解，但由牙醫設計的客製化夜間護齒套才是更安全的長期選擇。

紐約市 牙醫薩查爾（Sandip Sachar）說，選購非處方護齒套時，有三個重要因素值得考量。

1. 貼合度

薩查爾表示，非處方護齒套應能舒適且穩固地貼合，不會滑動或脫落，不應為了固定護齒套而需持續保持咬合狀態。拉巴爾說，護齒套應貼合緊實，同時不造成下顎緊繃、噁心反胃或呼吸受阻；適當的厚度對防護很重要，但使用時不應感覺過大或不適。

2. 材質

薩查爾指出，護齒套的材質應能形成穩定且咬合均勻的表面，且不可過軟；過軟的護齒套雖觸感舒適，但可能引發更強的咬緊衝動，導致下顎疼痛或加劇現有的顳顎關節 障礙（TMD）症狀。她表示，她總是建議患者選擇不含雙酚A（BPA）、醫療級的護齒套，既能耐受咬合力量，又輕盈舒適。

薩查爾解釋，非處方護齒套採用更穩固的外層或內部咬合墊來抵抗壓縮，這種壓縮有助減輕用力緊咬牙齒的本能；極軟護齒套因更薄，也更容易被接受。

3. 使用目的

在購買非處方護齒套前，薩查爾提醒，注意該護齒套是專為上排牙齒還是下排牙齒設計的。她說，非處方護齒套雖能有效保護牙齒免於磨損並減輕磨牙造成的傷害，是絕佳的臨時解決方案，但無法取代專業訂製的牙套；患者在使用非處方護齒套時，應留意下顎疼痛、頭痛及牙齦刺激等症狀，一旦出現這些症狀或惡化，應接受專業牙科評估，並可能需製作訂製護齒套。

專家推薦三個可在亞馬遜網站購得的非處方護齒套品牌：DenTek Professional-Fit 護齒套、Plackers Grind No More護齒套、The Doctor's護齒套。

The Doctor's護齒套。圖取自Amazon.com