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上月六萬人購買 這種肉類溫度計有何特別？

編譯尤寶琪／即時報導
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Alpha Grillers速讀式數位肉類溫度計。圖取自Amazon.com
Alpha Grillers速讀式數位肉類溫度計。圖取自Amazon.com

不管你是燒烤粉絲、氣炸鍋達人，還是喜歡提前備餐者，這款速讀式肉類溫度計，都能幫上大忙；亞馬遜目前最熱門的春季促銷活動之一，就是Alpha Grillers速讀式數位肉類溫度計，在五折優惠下，光是2月就已有超過6萬名顧客購買了這款產品。

這款暢銷產品在亞馬遜上擁有超過1萬條五星級好評，以其快速的溫度讀數、防水設計和大尺寸背光顯示器而聞名，即使是烹飪新手也能輕鬆上手。目前，這款溫度計在亞馬遜上的售價不到10美元。

Alpha Grillers 數位肉類溫度計，提供精準的溫度讀數，確保你每次都能將肉類烹調到最完美的狀態；讓你從此無需再猜測，你的牛排到底是三分熟，或是雞肉到底有沒有全熟了。

這款Alpha Grillers數位肉類溫度計，主要功能包括：

快速讀溫：採用即時讀溫技術，這款溫度計只需幾秒鐘即可提供溫度讀數；讓你告別漫長的等待，輕鬆享用完美烹飪的美食。

易於使用：人性化的設計配備大尺寸背光顯示屏，即使在光線昏暗的環境下也能輕鬆讀取溫度。溫度計還附贈方便的溫度指南，幫助使用者輕鬆掌握各種肉類的理想熟度。

防水設計：Alpha Grillers 數位肉類溫度計專為應對各種戶外烹飪環境而設計，兼具耐用性和防水性。無論是在露營燒烤還是不小心濺到水，這款溫度計都能勝任。

使用方法：

-將溫度計探針，插入肉最厚的部分

-避免接觸到骨頭或鍋底

-等待幾秒鐘，直到讀數穩定

-當肉達到目標溫度後，取出探針

-每次使用後清潔探針

肉類溫度快速指南：

雞肉和火雞肉：165°F

牛肉碎：160°F

三分熟牛排：約130–135°F

五分熟牛排：約135–145°F

豬排：145°F

魚(根據厚度)：125–140°F

亞馬遜 牛排

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