因應當前經濟 近8成美國人改變花錢方式

當前經濟形勢改變美國人處理金錢的方式。(Unsplash@Diane Helentjaris)

根據最新調查，當前經濟形勢正改變美國人處理金錢的方式。

紐約郵報報導，一項針對2000人進行的調查顯示，10人中有8人（77%）因當前經濟狀況而改變了理財方式。由於大多數人（86%）認為經濟仍不穩定，且10人中有6人（58%）認為經濟衰退不可避免，人們在消費上更加重視可預測性、穩定性與長期管理。

這份由金融科技公司Affirm委託市場調查機構Talker Research進行的調查顯示，半數（50%）受訪者希望保留現金以應對意外開銷或財務不確定性，五分之二（41%）希望透過固定、可預測的支付方式管理預算，超過三分之一（36%）比以往更注重財務的長期規畫。

這樣的結果不令人意外，因受訪者平均預期當前的財務不確定性將持續10個月。

為應對這些挑戰，五分之二（39%）的人優先採取避免積欠信用卡利息或費用等對策。許多人也在積極加強理財知識，超過四分之一（28%）正提升理財能力，近四分之一（23%）正探索如何讓不同支付方式更適合自己，而五分之一（19%）正向財務顧問尋求更多專業價值，以在當前環境中保持領先。

此外，多數受訪者（83%）專注於他們能夠控制的理財項目。Affirm副總裁維沙爾·卡普爾（Vishal Kapoor）表示，控制代表優先考慮可預測性，這就是為什麼近半消費者（49%）將「無意外費用」（no surprise fees）列為今年購物時的首要考量因素。

除了「無意外費用」外，超過五分之二的受訪者（41%）指出免利息優惠，而約三分之一（35%）重視將付款分攤為更長時間的能力，進一步凸顯了他們的長期心態。超過四分之一（27%）強調需要明確的付款截止日期，而近四成（41%）強調需透過固定、可預測的付款方式管理預算。

所有這些優先事項都與受訪者在當前經濟環境下管理財務時，認為重要的因素密切相關：控制、可預測性與完全的透明。卡普爾說，人們希望支付解決方案能幫助他們管理預算、避免意外並保持財務彈性。