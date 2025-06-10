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油價起伏難料 加油最好避開這3天

編譯盧炯燊／即時報導
油價表面上看似難以預測，但其實有跡可尋，有一定的規律。美聯社
油價表面上看似難以預測，但其實有跡可尋，有一定的規律。美聯社

踏入夏季出行較多，傳統上由於需求增加關係，汽油價格都會上升，尤其現在加上總統川普的貿易戰因素，為汽油市場供需帶來波動。

油價表面上看似難以預測，但按照流行的「大數據」說法，其實都是有跡可尋，是有一定的規律，那就毋須害怕波動，甚至藉此避開常見的昂貴油價時間，可以節省一筆。

根據北美最大的汽油價格比較平台 GasBuddy 最近一項研究指出，在同一個星期內，每加侖汽油價格有0.3 元到 0.5元的波動，這樣一來每次加滿汽油，費用就相差 5 到 10 元(視不同的車輛而定)。對於通勤人士、自駕遊或是預算有限的人來說，在低價時加油是一筆可觀的節省。

GasBuddy 根據大數據分析，建議由星期五至星期日，這 3 天都不宜到油站加油。原因是星期五通常是每周油價最高的一天，加油站會預測民眾在星期六的出遊狀況，然後提高油價。

GasBuddy 發現，從星期四上午起到星期五下午，汽油價每加侖會上漲 0.1元到 0.2元。

星期六通常是同一星期裡，油價保持在最高位的一天，因為民眾周末出行的迫切需求、自然會抬高了油價。

儘管很多駕車人士認為，油價經歷兩天高位後，會在星期日下降，但其實這是很少是真的，許多加油站在星期日晚上仍然維持高價。

那麼該在什麼時候才加油呢？星期二是最佳選擇。

GasBuddy 一直將星期二列為一個星期內油價最便宜的一天，因為經過周末後需求減少，使得星期二早上油價最為划算。

星期三也可以，通常在白天維持星期二的低價位，但要注意到了晚上油價就開始回升。如果錯過了星期二的加油時間，盡量在星期三中午前加滿，以免在星期四被迫加高價油。

此外非假日的星期一也能省錢，因為油價在經過星期日的高價位開始回落，當然這並不是一個星期內的最低價位，同時若星期一是假期的話，油價在白天是不會走低，那等到晚上好了。

值得注意的是，掌握加油時機固然重要，但並非唯一的秘訣，有良好的習慣也可省回一筆，例如︰

保持輪胎氣壓充足，並在可行的情況下使用汽車的巡航定速 (Cruise Control) 功能，以提高燃油的效能。

此外，使用 GasBuddy、Waze 或 Upside 等應用程式，找到最優惠的加油站。也不妨考慮加入成為 Costco 或 Sam's Club 的會員，油價通常每加侖便宜 0.1元到0.3元。

油價 加油站 川普

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