這款輕巧電動牙刷 還會提醒何時該換刷頭

飛利浦(Philips) Sonicare 4100電動牙刷。圖取自Amazon.com

牙齒護理產品向來是自我照顧很好的投資，飛利浦(Philips) Sonicare 4100電動牙刷廣受好評，使用者讚不絕口，聲稱用了這款牙刷「你和你的牙醫將能看到不同」。

這款電動牙刷輕巧便攜，充電一次電力可持續長達兩周，並且設定牙醫建議的兩分鐘刷牙時間。

牙刷擁有兩種震動模式設定(低速和高速)，附有攜帶盒、充電底座以及燈光提示，需要更換刷頭時會亮燈提醒使用者。

其壓力感測器受到使用者喜愛，感測器可以在過度刷牙或刷牙太用力時亮燈提醒，適合擁有敏感性牙齒的族群。

使用者也大讚刷完牙後驚人的清新感，許多人的牙醫推薦購買這一特定型號，以改善口腔衛生。

飛利浦官方聲稱Sonicare 4100電動牙刷可以去除比手動牙刷多7倍的牙菌斑。

以下是一些使用者的感想。

「如果你刷得太用力，施加太多壓力或有牙齦萎縮的問題，這款牙刷可以幫上忙。牙刷的壓力感測器會告訴你何時加太多壓力，幫助矯正退縮的牙齦。你和你的牙醫將能看到不同。」—凱莉·C (Carrie C)

「我喜歡四段計時器的功能，而且震動的感覺舒緩且清潔我的牙齦。牙刷顏色也很漂亮，是另外的好處。電池充電器很好，不需要持續替換電池。我還沒有帶著它出門旅行，但我知道旅行時使用也會很適合。我愛這支牙刷，它還相當輕巧但握起來感覺很牢固。我根本就不應該等這麼久才買它。以這樣的價位來說，這是一支完美的牙刷。如果你需要一支新牙刷或仍在使用手動牙刷，絕對要訂購這支電動牙刷。它太棒了。」— 傑克斯(Jax)

「我喜歡這支牙刷，用它刷兩分鐘後，我的牙齒感覺真的很乾淨。它有很多實用的功能，包括高速、低速震動模式、使用XS壓力的提醒、電量低的提醒、刷頭需要更換的提醒功能。四次30秒的提醒，幫助配置兩分鐘的使用時間，並自動關掉。外型簡潔，容易清理、容易握拿。我唯一的小小挑剔是在嘴裡可能很難知道刷頭的方向，橢圓形的會比圓形更好。電池據說能延續兩周(我保持插電)。整體上我非常推薦。」—班奈特·瓦納(Bennett E. Werner)