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Trader Joe's這碗3.99元冷凍餐 上班日當午餐恰恰好

編譯周芳苑／即時報導
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連鎖超市Trader Joe's。(美聯社)
連鎖超市Trader Joe's。(美聯社)

Trader Joe's以冷凍即食食品聞名，琳瑯滿目的冰櫃裡總可發掘到許多美味餐點、零食等等，食譜網站Simply Recipes撰稿人赫特(Jeanette Hurt)也是忠實顧客，長久以來每次到店裡都會買一份「古巴風味柑橘蒜香碗」(Cuban-Style Citrus Garlic Bowl)，單價只要3.99元，可當一份簡單正餐。

赫特說，「古巴風味柑橘蒜香碗」是他最喜歡的食物之一。

赫特對這一款食物情有獨鍾，主要是聯想到探望父母的珍貴回憶。

赫特每次到佛羅里達州探望父母，都會去他們公寓附近的正宗古巴餐廳用餐；一年頂多探望一次，喬氏這款古巴餐食讓他想起這些旅行。

這道碗裝餐食是單人份，11盎司，以薑黃煮熟的長粒米飯為基底，上面鋪滿大塊雞肉、甜芭蕉、黑豆和紅椒丁。最後用大蒜、洋蔥、薑、香菜和柑橘汁調味。

這道餐食味道鮮美，酸甜適中，雖然比不上正宗的古巴餐，但作為工作日午餐綽綽有餘。

赫特經常在寫作過程中，從冰箱拿出一個碗裝的喬氏古巴餐，用微波爐加熱三分鐘左右就大功告成，有時加一些冷凍豌豆或Trader Joe's的冷凍芭蕉，加味加料後，一整份餐食美味又令人滿足，用餐完畢就可全神專注工作。

赫特15歲的兒子也覺得這份餐食很棒，有時會帶一份到學校，用公用微波爐加熱，覺得比學校提供的校餐好吃多了，而且更便宜。

有時候赫特很忙，沒時間下廚準備晚餐，便一口氣加熱三份碗裝餐食，再製作一份袋裝沙拉，比叫外賣餐點便宜；如果想更精緻一些，可配上新鮮香菜和青檸片，就算不加這些配料，一樣美味可口。

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