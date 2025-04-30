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知名蘋果汁潛藏黴菌污染 28州宣布召回

編譯周芳苑／即時報導
示意圖。Image by Niamh O-shea from Pixabay
示意圖。Image by Niamh O-shea from Pixabay

美國食品藥品管理局(Food and Drug Administration, FDA)表示，知名果汁業者S. Martinelli & Company公司備受歡迎的蘋果汁潛藏黴菌污染風險，已宣布召回在全美28州銷售的部分商品。

S. Martinelli公司點名召回在全美28州銷售的Martinelli's品牌四瓶裝10盎司圓形玻璃罐裝蘋果汁。

FDA 表示，這一次召回主要是擔心特定商品可能有「棒曲霉素」(patulin)污染。

FDA在官網上說明，「棒曲霉素」是一種黴菌毒素，主要是從在包括蘋果在內的水果、穀物和乳酪上的青黴菌、曲霉菌和絲狀黴菌所產生；過去，在美國銷售或進口到美國的一些蘋果汁產品中，棒曲霉素含量偏高。

這一次一共召回111批次，7234箱蘋果汁，共計有17萬多瓶。

FDA表示，被點名召回蘋果汁的銷售州包括阿拉巴馬州、阿肯色州、亞利桑納州、加州、康州、德拉瓦州、佛羅里達州、喬治亞州、愛荷華州、伊利諾州、印第安納州、堪薩斯州、肯德基州、路易斯安納州、密西根州、密蘇里州、密西西比州、北卡羅萊納州、新罕布夏州、新澤西州、紐約州、俄亥俄州、賓州、南卡羅萊納州、德州、猶他州、維吉尼亞州、威斯康辛州。

S. Martinelli公司3月18日自發性召回有污染風險的商品，FDA到了4月22日才界定為二級違規(Class II offense)。

根據FDA網站，二級召回商品是指，「可能造成暫時性或醫學上可逆不良健康後果。或發生嚴重不良健康後果可能性極小」的商品。

總部位於加州的S. Martinelli公司公司官網宣稱，其蘋果汁採用超高溫消毐法(flash-pasteurized)，熱灌裝至新瓶、封蓋後快速冷卻，藉以保留新鮮蘋果風味。

公司官網站並表示，1868年以來，其蘋果汁一直採用新鮮蘋果產製。

FDA 加州 新澤西州

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