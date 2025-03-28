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好市多粉絲慌了 這項受歡迎飲品已從貨架消失

編譯周靜芝/即時報導
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Costco的豆奶。（Costco網站）
Costco的豆奶。（Costco網站）

最近，倉儲式賣場好市多（Costco）的購物者正為一項喜愛的科克蘭（Kirkland）商品從貨架上消失感到沮喪。

每日郵報報導，社群平台Reddit上多位用戶發出「哀嚎」，稱該自有品牌的豆奶已被永久下架；先前銷售的這款可加入咖啡的替代奶品，有香草與原味兩種口味。

消費者可以3元買到32盎司的紙盒裝，或花20元買到一箱12盒裝產品。

一位Reddit用戶直接向好市多反映停產的問題，並分享一封來自該公司回覆的電子郵件，確認該項商品已全面停產。

好市多的代表在回信中表示，很遺憾，由於銷售緩慢，科克蘭豆奶已停產；不過，他們計畫輪流推出不同品牌豆奶，下一批上架時間將在八月。

好市多一位經理也透露，豆奶製造商曾就定價與該公司談判，在無法達成協議後，該公司決定朝不同方向取得豆奶商品。

另一位Redditor網友指稱，好市多正試圖找到其他物美價廉的供應商，同時與原有供應商談出更合理的價格。

多位豆奶粉絲表示，該產品是乳糖不耐症者的最佳牛奶替代品。包括Trader Joe’s、沃爾瑪（Walmart）、全食（Whole Foods）和山姆會員店（Sam's Club）等數十家全國連鎖超市、賣場都有販售自有品牌的植物奶。

但粉絲得知好市多這項商品並未很快回到貨架上時，仍感到十分失望。其中一位表示，他知道這聽來很愚蠢，但他真很受打擊；科克蘭的豆奶是他找到最好的植物乳。

好市多已宣布，今年將會有一系列的改變，購物者可預期會有更多的門市、較高的會員費，以及更多的產品更新。

好市多 沃爾瑪 牛奶

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