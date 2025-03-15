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買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」

買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」

世界新聞網／輯
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網友呼籲買食物前要先看標籤。（取材自小紅書@Ms.魚玩子）
網友呼籲買食物前要先看標籤。（取材自小紅書@Ms.魚玩子）

許多人買食物時都沒有特別檢查標籤的習慣，不過有網友呼籲，這個小動作非常重要，甚至與生命安全有關，他直言「養成買東西看標籤的習慣能保命」，他以美國好市多的牛肉舉例，若不是先檢查標籤，他也不會發現「要煎熟了才能吃」，否則可能把細菌吃下肚。

一名在美華人於小紅書貼文提醒大家養成「買東西看標籤」的習慣，因為這個小動作可能關乎健康甚至生命安全。此次討論的焦點是「Blade Tenderized」標示的牛肉，這種加工方式雖然能讓肉質更嫩滑，卻可能帶來細菌污染風險，消費者在選購時應特別留意。

Blade Tenderized（刀片嫩化）是一種利用機械刀片或針頭穿透肉類纖維的加工技術，旨在提升口感，但此過程可能將肉類表面的細菌（如大腸桿菌、沙門氏菌）帶入內部，使其更難透過常規烹飪方式殺死。若消費者將此類牛肉煎至3分、5分甚至7分熟，可能會增加食物中毒的風險，尤其對免疫力較弱的群體，如兒童、孕婦、老人或慢性病患者，影響更為嚴重。

美國農業部（USDA）針對這類產品提出了安全建議，建議消費者將Blade Tenderized的牛排至少加熱至145°F（63°C），並靜置3分鐘以確保安全，碎肉類則需達到160°F（71°C）以上。此外，這類經過特殊加工的肉類通常會在包裝上貼有相關標示，因此消費者在選購時務必仔細查看標籤。

除了溫度控制，食品衛生處理也是降低風險的重要措施。專家建議避免生肉污染其他食材，並確保所有接觸生肉的器具與雙手徹底清潔，以減少交叉感染的可能性。

這則小紅書討論讓許多消費者開始重新審視自己的購物習慣，意識到「買東西看標籤」的重要性。不少網友表示，過去從未注意過這些細節，現在才發現一些潛藏的食品安全風險，並開始更加謹慎地選購食品。未來，如何透過正確的購物與烹飪習慣降低食品安全隱患，將成為更多消費者關心的議題。

其他人則留言「確實，理論上來說只有整塊的牛排可以吃非全熟的，但很多做burger的餐廳都使用肉餡做的burger，而且可以選medium」、「很早以前就發現了然後就不買Costco的牛排了」、「哪裡的肉我都是吃全熟，生蠔也是」。

▼若無法顯示請點選「買東西看標籤@小紅書

牛排 小紅書 好市多

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