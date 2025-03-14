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好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

編譯周靜芝 / 即時報導
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好市多量販店。(美聯社)
好市多量販店。(美聯社)

每隔幾年，隨著生活費用的增長，躋身某一「階級」所需的收入也不同；目前收入符合中上階級者，收入約介於10.6萬元至14.9萬元。

理財網站Go Banking Rates指出，好市多Costco）的自有品牌科克蘭（Kirkland）商品讓多數人都可負擔得起美好的生活；無論住在哪裡，中上階級都可以更輕鬆地購買這七種優質商品。

1. 高爾夫球

雖然高爾夫並非高收入階級的專利，但這項運動需相當多的費用，從球桿到球，還有高爾夫球場會員卡。在好市多可購買兩打科克蘭的高爾夫球，只需 29.99元，至少可節省一些花費。

2. 有機純楓糖漿

雖然有機純楓糖漿很美味，但它不能算是廚房「必備品」。純度較低的糖漿售價比真正的糖漿便宜許多，但在好市多只要14.99元，就可買到一大罐33.8盎司的科克蘭100%純A級楓糖漿。

3. 海鹽腰果

每個人都知道絕對不應該在飢餓時去購物，這會讓你在不需要或負擔不起的物品上超支。但如果收入還可以，在想買這袋40盎司的科克蘭海鹽腰果時，就不擔心價格了，它只賣16.29元。

4. 橄欖油

有些常需使用的烹飪食材可能會因太貴而無法大量購買，橄欖油也不例外，它是許多食譜中最簡單卻又最重要的食材之一。不過，在好市多不需想太多，就可把3公升的健康橄欖油帶回家。科克蘭橄欖油售價為30.99元。

5. 680針數床單組

科克蘭680針數床單組以海島棉製成，不用高花費就能享受奢華的感覺。這套床單組價格從74.99元至84.99元不等，視尺寸而定，內容包括一件床單、床罩和四個枕頭套，有白、深藍、灰與米色可供選擇。

6. 合成機油

如果開的是輛好車，一定希望它能使用最好的機油。好市多讓你能輕鬆做到這一點，而且只需69.99元，就可以將四罐5夸脫的科克蘭5w-20合成機油帶回家。這款機油稱可避免引擎磨損並延長壽命，有助防止積碳與油泥。

7. 雙面禮品包裝紙

如果喜歡為一年中需送出的禮物預先做好準備，就可考慮購買一組科克蘭雙面禮品包裝紙。每組包含六卷、540平方英尺的包裝紙，有四套圖案可供選擇，總價僅37.99元。

好市多 食譜 Costco

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