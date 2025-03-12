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復活節快來了 蛋價還是很高貴 官方：雞蛋缺貨已緩解

記者張聲肇／即時報導
由於已連續兩周未傳出新禽流感疫情，農業部表示，雞蛋供應情形已有緩解，躉售價格開始下滑。(路透)
由於已連續兩周未傳出新禽流感疫情，農業部表示，雞蛋供應情形已有緩解，躉售價格開始下滑。(路透)

復活節和逾越節蛋類需求高峰即將來臨，消費者擔心蛋價居高不下，但農業部表示雞蛋缺貨的情形已有緩解。

消費者物價指數顯示，2月A級生蛋價格每打平均價格5.90元，比去年同期上漲10.4%，也打破1月4.95元的歷史紀錄。

養雞場主在禽流感猖獗的壓力下，被迫銷毀1.66億隻雞，多數屬蛋雞。年初迄今，蛋雞銷毀數就達3000萬隻。

4月12日逾越節、4月20日復活節眼看就要來臨，蛋價仍居高不下的話，消費者將連續第三年在「最需用蛋」時節，看到生蛋盒上「嚇人」的標價。

這波禽流感來襲之前，美國蛋價數十年來不曾突破一打2元，農業部預估，今年的價格將比去年3.17元增加41%。

不過，降價的曙光可能終於要來臨。農業部上周指出，缺蛋的問題有見緩解，躉售價已開始下滑，零售價也即將跟進，為遵循復活節「尋蛋」習俗的消費者，帶來及時雨。農業部說，已連續兩周未聞禽流感大規模擴散。

農業部在3月7日的報告中說，「雖然零售價格還沒調整，許多人仍望而怯步，消費者至少已看到，農場運出來的整箱裝有殼雞蛋的供應，較先前穩定可靠了。」

德州農工大學(Texas A&M University)教授、禽畜食品行銷推廣經濟學家安德森(David Anderson)說，躉售價下降是好跡象，消費者看到價格居高不下，就會少買一點，零售價大概就會跟著下滑。

他說，「這告訴我們的就是，蛋價走揚總算出現些許的緩解。因此，往前看，下一個月的消費者物價指數，很可能就會出現蛋價下跌。」

不過，他認為蛋雞總數還沒完全恢復疫情前水準之前，蛋價即使下滑，也不會持久。「天價一再刷新，就是市場給生產者的訊號，要他們盡量增加產量，可是要增加產量，需一段時間，偏偏我們就沒有足夠的時間，讓產量再度提升。」「我認為這天會到來，只是，還要再好幾個月。」

禽流感 農業部 復活節

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