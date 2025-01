防範不時之需 家中備好這些急難救助包

Uncharted Supply的Seventy2兩人用求生背包。圖取自Amazon.com

遇上緊急事故時,安全總比留下遺憾好。紐約郵報報導,氣候相關的災難、飆升的犯罪率以及全球各地的區域衝突,預測在未來幾年內,全球事故與緊急狀況相關的安全議題將持續受到關注。

儘管聯邦緊急事務管理署(FEMA)建議,所有美國人都應遵循12步指南來為緊急情況做好準備,但根據疾病管制與預防中心(CDC)的資料,近半的美國成年人在發生緊急事故時仍未準備好資源與應變計畫。郵報訪問了幾位生存專家,以下是他們推薦的最佳急難救助包。

最佳整體應急包:Uncharted Supply的Seventy2兩人用求生背包 ($400)

如果經常從事戶外活動,就需要一個實用的求生包,在健行、登山或雪地健行時不會拖累前進的腳步。Seventy2二人用求生背包是專家眼中的首選。它防水、線條流暢,最重要的是,精心設計能夠在遇到急難時提供幫助。

除了足夠兩個人使用的食物之外,背包裡還包括過濾水設備、急救箱、帳篷、毛毯、工具和幾乎兩份生存三天所需的所有物品。它最精巧的特點之一是可拆卸的帆布內裡,上面印有逐步應變指南;從保暖到在各種情況下使用急救箱,涵蓋了所有如何熬過夜晚的基本知識。

雖然這是筆不小的花費,但這是為兩個人而準備的,且它所含有的一切,讓人不需在旅途中攜帶太多其他物品。一位消費者留言說,這是他希望永遠都不要用上的好禮物,是個精心規畫、有組織的求生包。

最佳家用應急包:First Aid Only的299件多功能緊急急救箱 ($18.52)

First Aid Only的299件多功能緊急急救箱。圖取自Amazon.com

即使不熱中戶外冒險,First Aid的這款急救箱也很適合放在家中、辦公室或車上。它包括阿斯匹靈、紗布卷和紗布墊、傷口封口條、BZK消毒紗布、繃帶和其他大量物品,可在意外發生時派上用場。體積小巧,適合放在車內雜物箱、背包或手提袋中,亞馬遜網站上有超過6萬人給予五星評價。

購物者誇讚它是旅行或周末露營時的好幫手,如果需要特定的醫療處理,只需增添幾件物品就可應付。其中一人表示,他買這個是給家人準備應急包的基本裝備;即使不是個很會操心的人,但對應急包來說,它很夠用。

最佳地震 救難包:Augason Farms的72小時4人應急食物儲存包 ($90)

Augason Farms的72小時4人應急食物儲存包。圖取自Amazon.com

這款72小時4人應急食物儲存包是家庭或小型團體的首選,可在發生地震等緊急事故時提供可靠、營養且方便的食物。可為四人提供足夠三天食用的食物,包括多種容易準備且富含必要熱量與營養的乾燥食物,其中有炒蛋、燕麥片與義大利 麵等,提供多樣化的選擇,讓人在危急時刻能夠飽腹。

保存期限長是這個食物包的一大優點,如果儲存得當,保存期限可長達 25 年。無論是準備應付地震、颶風 甚至停電等自然災害,都是理想的選擇。食物密封在耐用防水袋中,確保長期保持安全新鮮;食用簡單,只需用水即可烹煮。一位給予五星評價的顧客表示,份量合適、價格實惠,「我很滿意」。

最佳颶風救難包:Sirus Survival的72小時緊急求生包 ($150)

Sirus Survival的72小時緊急求生包。圖取自Amazon.com

若需要更全面的戶外應急包,可考慮這套72小時求生裝備。它兼具緊急食物包的功能,內含可供兩人、72小時用的食物與水,以及基本工具和醫療照護; 此外,還有收聽天氣預報的收音機、緊急避難棚、點火器與迷你電鋸。

一名消費者表示,她喜歡所有東西都十分小巧,即使涵蓋了所有物品,這個背包仍有足夠的空間讓她添加個人物品。

最佳緊急疏散包:HIHEGD 250件求生包 ($50)

這款求生包採用易於攜帶的背包款式,是送給父親、野外求生者或為了隨時作好準備者的最佳禮物。有黑色、迷彩棕與迷彩黑灰三種顏色可供選擇,可容納的裝備之多令人難以置信。

除了急救箱之外,還有可摺疊的鏟子、多功能斧頭、帳篷與毯子、照明燈、雨衣,一應俱全;無論遇上災難或是迷失方向,都能提供應急所需,直到救援人員來到。

一位購物者留言說,完美的應變必需品,絕佳的儲存空間,能發揮最大功用,「強烈推薦在颶風、龍捲風、洪水或停電情況下使用」。 HIHEGD 250件求生包。圖取自Amazon.com

