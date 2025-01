冬季在家健身 這4件小物有助保持活力

TheraBand專業系列健身球。圖取自Amazon.com

你還有在遵守自己的新年願望嗎?不少人每年到了這個時候,就已經開始失去動力,在健身目標上開倒車。

但你無須如此;沒錯,要在寒冷又黑暗的冬日早晨,拖著身體來到健身房,是一件很困難的事,但如果你只需要把身體拖到客廳就好了呢?我們選出了一系列產品,可以幫助你在新的一年保持活力。所以,套上你的球鞋,試用一下這些有趣又實用的裝備,重回運動狀態吧。

我們的最佳健身球排行榜上,這款出自TheraBand的專業系列健身球,榮登榜首。根據測試人員,這款健身球「出色地通過了我們所有的測試」。它防爆且耐用,並是用無毒材料製成,厚度則約是其他健身球的兩倍。如果你只能選一個健身球,那就選這個吧。

無線負重跳繩(亞馬遜售價15元)

無線負重跳繩。圖取自Amazon.com

用這款無線跳繩,你再也不用擔心被絆倒了,也不用擔心跳繩最困難的部分,也就是手腳協調的重要性,同時,還可以來一場強而有力的有氧運動。這款跳繩的手柄內部裝有滾珠軸承,外部配有記憶泡棉,讓你的動作保持平穩,雙手完全放鬆,而且只要15元,可以說是非常划算。

阻力環健身帶(亞馬遜售價10元)

阻力環健身帶。圖取自Amazon.com

這款健身產品能成為亞馬遜暢銷商品,不是沒有原因的。阻力帶是一種極為簡單且實惠的伸展和健身方法。該套裝包含五條不同阻力不同的2x12英寸健身帶、一個收納袋和一份說明指南。

腹肌滾輪(亞馬遜售價26元)

腹部滾動是一項出色且殘酷的鍛煉,部分是因為在進行伸展運動時,真的很難保持平衡。Vinsguire腹肌滾輪,輪寬3.2英寸,足以讓你保持平衡和穩定。因為輪子是橡膠製,所以不用擔心會傷到你的地板。同時,它還配有柔軟的橡膠棉手柄,讓你可以更專注於鍛鍊核心肌群,而不是抓握力。「我買這個產品是為了鍛鍊我的上半身。它很輕,好容易使用。組裝起來也非常簡單。總而言之,我真的很喜歡它,」一位買家讚歎道。 Vinsguire腹肌滾輪。圖取自Amazon.com

