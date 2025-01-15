冬季在家健身 這4件小物有助保持活力

TheraBand專業系列健身球。圖取自Amazon.com

你還有在遵守自己的新年願望嗎？不少人每年到了這個時候，就已經開始失去動力，在健身目標上開倒車。

但你無須如此；沒錯，要在寒冷又黑暗的冬日早晨，拖著身體來到健身房，是一件很困難的事，但如果你只需要把身體拖到客廳就好了呢？我們選出了一系列產品，可以幫助你在新的一年保持活力。所以，套上你的球鞋，試用一下這些有趣又實用的裝備，重回運動狀態吧。

我們的最佳健身球排行榜上，這款出自TheraBand的專業系列健身球，榮登榜首。根據測試人員，這款健身球「出色地通過了我們所有的測試」。它防爆且耐用，並是用無毒材料製成，厚度則約是其他健身球的兩倍。如果你只能選一個健身球，那就選這個吧。

無線負重跳繩(亞馬遜售價15元)

無線負重跳繩。圖取自Amazon.com

用這款無線跳繩，你再也不用擔心被絆倒了，也不用擔心跳繩最困難的部分，也就是手腳協調的重要性，同時，還可以來一場強而有力的有氧運動。這款跳繩的手柄內部裝有滾珠軸承，外部配有記憶泡棉，讓你的動作保持平穩，雙手完全放鬆，而且只要15元，可以說是非常划算。

阻力環健身帶(亞馬遜售價10元)

阻力環健身帶。圖取自Amazon.com

這款健身產品能成為亞馬遜暢銷商品，不是沒有原因的。阻力帶是一種極為簡單且實惠的伸展和健身方法。該套裝包含五條不同阻力不同的2x12英寸健身帶、一個收納袋和一份說明指南。

腹肌滾輪(亞馬遜售價26元)

腹部滾動是一項出色且殘酷的鍛煉，部分是因為在進行伸展運動時，真的很難保持平衡。Vinsguire腹肌滾輪，輪寬3.2英寸，足以讓你保持平衡和穩定。因為輪子是橡膠製，所以不用擔心會傷到你的地板。同時，它還配有柔軟的橡膠棉手柄，讓你可以更專注於鍛鍊核心肌群，而不是抓握力。「我買這個產品是為了鍛鍊我的上半身。它很輕，好容易使用。組裝起來也非常簡單。總而言之，我真的很喜歡它，」一位買家讚歎道。 Vinsguire腹肌滾輪。圖取自Amazon.com

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.