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住宿旅館更安全 空姐大推這款便攜式鏈鎖

編譯周芳苑／即時報導
AceMining 便攜式門鎖(AceMining Portable Door Lock)。圖取自Amazon.com
AceMining 便攜式門鎖(AceMining Portable Door Lock)。圖取自Amazon.com

航空公司機組人員因工作的關係常單獨旅行，空服員特別強調下榻旅館要保持警戒的重要性，他們力倡安全第一，有些人自己準備個人安全配備，加強安全保障，AceMining便攜式門鎖(AceMining Portable Door Lock)這款小玩意最近很受歡迎，使用簡便、安全加倍。

AceMining便攜式門鎖亞馬遜(Amazon) 限時特價15元，有將近1萬5000使用者給予五星最佳評價，是該網站評價最高的旅行安全物品之一。

空服員認為，便攜式門鎖對於單獨旅行的人特別不可或缺，就算只求心安，也很值得。操作起來很方便，無論下榻旅館、入住民宿Airbnb或度假租屋，帶上這款門鎖都令人更安心。

亞馬遜一評論者是空服員，每周四、五個晚上入住旅館，有時總覺得鎖不夠牢靠，使用便攜式門鎖會提供額外安全保障，晚上可以睡個好覺。

除了防止有人闖入房間，這款便攜式門鎖最棒的地方之一是易於安裝，不必工具，短短幾秒鐘就能在房鬥裝上臨時門鎖。

這款便攜鎖的設計原理是，金屬板上有兩個孔，一大一小，用來抓住門的鎖扣板。金屬板頂部和底部的兩個大方形孔設計用於安裝門閂或鎖舌，該板藉助金屬鏈固定在紅色鎖定裝置上，門一關，這塊碎片會滑入金屬板上兩個三角形槽中任一個，紅牌子鎖上，人們就無法從外面開門而入。

一位旅行者大推特住，說道，「AceMining 便攜式門鎖是有史以來最棒的裝置。」

另一空服員在評論中說，AceMining 便攜式鏈鎖似乎已成航空界熱門話題；另有一位給出最高五星評價的空服員說，這些年來確實有過奇怪的經歷，很高興這款單價十來塊錢的設備提供額外安全保障。

AceMining 便攜式門鎖有一件式和有兩件式包裝，兩件式售價21元，可以自己留一把、另一把與同行旅客分享。有位五星評論者說，每個女人都該有一個便攜式門鎖，確保不會醒來發現有入侵者不預期的站在面前。

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亞馬遜 民宿 推特

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