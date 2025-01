住宿旅館更安全 空姐大推這款便攜式鏈鎖

AceMining 便攜式門鎖(AceMining Portable Door Lock)。圖取自Amazon.com

航空公司機組人員因工作的關係常單獨旅行,空服員特別強調下榻旅館要保持警戒的重要性,他們力倡安全第一,有些人自己準備個人安全配備,加強安全保障,AceMining便攜式門鎖(AceMining Portable Door Lock)這款小玩意最近很受歡迎,使用簡便、安全加倍。

AceMining便攜式門鎖在亞馬遜 (Amazon) 限時特價15元,有將近1萬5000使用者給予五星最佳評價,是該網站評價最高的旅行安全物品之一。

空服員認為,便攜式門鎖對於單獨旅行的人特別不可或缺,就算只求心安,也很值得。操作起來很方便,無論下榻旅館、入住民宿 Airbnb或度假租屋,帶上這款門鎖都令人更安心。

亞馬遜一評論者是空服員,每周四、五個晚上入住旅館,有時總覺得鎖不夠牢靠,使用便攜式門鎖會提供額外安全保障,晚上可以睡個好覺。

除了防止有人闖入房間,這款便攜式門鎖最棒的地方之一是易於安裝,不必工具,短短幾秒鐘就能在房鬥裝上臨時門鎖。

這款便攜鎖的設計原理是,金屬板上有兩個孔,一大一小,用來抓住門的鎖扣板。金屬板頂部和底部的兩個大方形孔設計用於安裝門閂或鎖舌,該板藉助金屬鏈固定在紅色鎖定裝置上,門一關,這塊碎片會滑入金屬板上兩個三角形槽中任一個,紅牌子鎖上,人們就無法從外面開門而入。

一位旅行者大推特 住,說道,「AceMining 便攜式門鎖是有史以來最棒的裝置。」

另一空服員在評論中說,AceMining 便攜式鏈鎖似乎已成航空界熱門話題;另有一位給出最高五星評價的空服員說,這些年來確實有過奇怪的經歷,很高興這款單價十來塊錢的設備提供額外安全保障。

AceMining 便攜式門鎖有一件式和有兩件式包裝,兩件式售價21元,可以自己留一把、另一把與同行旅客分享。有位五星評論者說,每個女人都該有一個便攜式門鎖,確保不會醒來發現有入侵者不預期的站在面前。

