隱形眼鏡族易患乾眼症 醫生推薦這款加熱眼罩

電動眼罩Aroma Season eye mask。圖取自Amazon.com

長期戴隱形眼鏡容易有乾眼症(chronic dry eyes),哈芬郵報(Huffpost)記者弗洛雷斯(Tessa Flores)深受其害,多年前開始戴隱形眼鏡,很快就有這個毛病,再加上整天長時間盯看電腦螢幕,情況更嚴重,最近眼科醫生建議他用加熱眼罩,推薦單價29元的電動眼罩Aroma Season eye mask。

弗洛雷斯說,眼科專家之前就告訴他熱敷有助於緩解乾燥,而這是第一次有醫師明確建議選用一款電動熱敷眼罩,不必靠微波爐加熱、不用濕毛巾或其他保溫效果不夠卻更麻煩的方法。

Aroma Season眼罩裡面填充天然亞麻籽,有輕微的壓縮效果、無毒功效,整體設計正好適合眼鼻周圍尷尬的縫隙,可以和眼罩熱量有更多接觸;而且這一款眼罩比先前版本更薄,佩戴位置更精確。

根據品牌業者介紹,這款眼罩採石墨烯加熱元件(graphene heating element),可產生深度穿透的紅外線熱量,不僅緩解眼睛乾燥,對俗稱針眼的麥粒腫(styes)、眼部偏頭痛等也有效,可藉助附帶的控制器控制五段溫度,更重要的是設定定時功能,以免不小心睡著配戴眼罩太久,確保安全。

弗洛雷斯的眼科醫生說,每天只需配戴眼罩10分鐘就足以緩解乾燥症狀,不過,具體情況因人而異。

為確切了解熱量如何改善眼睛乾燥,弗洛雷斯聯繫醫療保健提供者涵蓋網之外的眼科醫生;佛羅里達州 眼科醫生、美國眼科學會(American Academy of Ophthalmology)臨床發言人加洛爾(Anat Galor)說,有些人的瞼板腺(眼瞼中產生淚液油成分的腺體)異常會導致眼疾,而改善該腺體健康的治療方法之一是為瞼板腺增加熱量,有助於油脂釋放到眼睛表面。

弗洛雷斯尚未親自嘗試Aroma Season眼罩,但是零售網站亞馬遜 (Amazon )上有很多正面評論,與他醫生的推薦以及為什麼有助於治療乾眼症的解釋相呼應。

一位評論者稱,這款眼罩救了他們,而且是治療慢性眼乾症和麥粒腫的持久有效方法;另有其他人表示,與微波爐加熱的產品或凝膠填充產品相比,電動設計好處更多。

