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隱形眼鏡族易患乾眼症 醫生推薦這款加熱眼罩

編譯周芳苑／即時報導
電動眼罩Aroma Season eye mask。圖取自Amazon.com
電動眼罩Aroma Season eye mask。圖取自Amazon.com

長期戴隱形眼鏡容易有乾眼症(chronic dry eyes)，哈芬郵報(Huffpost)記者弗洛雷斯(Tessa Flores)深受其害，多年前開始戴隱形眼鏡，很快就有這個毛病，再加上整天長時間盯看電腦螢幕，情況更嚴重，最近眼科醫生建議他用加熱眼罩，推薦單價29元的電動眼罩Aroma Season eye mask

弗洛雷斯說，眼科專家之前就告訴他熱敷有助於緩解乾燥，而這是第一次有醫師明確建議選用一款電動熱敷眼罩，不必靠微波爐加熱、不用濕毛巾或其他保溫效果不夠卻更麻煩的方法。

Aroma Season眼罩裡面填充天然亞麻籽，有輕微的壓縮效果、無毒功效，整體設計正好適合眼鼻周圍尷尬的縫隙，可以和眼罩熱量有更多接觸；而且這一款眼罩比先前版本更薄，佩戴位置更精確。

根據品牌業者介紹，這款眼罩採石墨烯加熱元件(graphene heating element)，可產生深度穿透的紅外線熱量，不僅緩解眼睛乾燥，對俗稱針眼的麥粒腫(styes)、眼部偏頭痛等也有效，可藉助附帶的控制器控制五段溫度，更重要的是設定定時功能，以免不小心睡著配戴眼罩太久，確保安全。

弗洛雷斯的眼科醫生說，每天只需配戴眼罩10分鐘就足以緩解乾燥症狀，不過，具體情況因人而異。

為確切了解熱量如何改善眼睛乾燥，弗洛雷斯聯繫醫療保健提供者涵蓋網之外的眼科醫生；佛羅里達州眼科醫生、美國眼科學會(American Academy of Ophthalmology)臨床發言人加洛爾(Anat Galor)說，有些人的瞼板腺(眼瞼中產生淚液油成分的腺體)異常會導致眼疾，而改善該腺體健康的治療方法之一是為瞼板腺增加熱量，有助於油脂釋放到眼睛表面。

弗洛雷斯尚未親自嘗試Aroma Season眼罩，但是零售網站亞馬遜(Amazon)上有很多正面評論，與他醫生的推薦以及為什麼有助於治療乾眼症的解釋相呼應。

一位評論者稱，這款眼罩救了他們，而且是治療慢性眼乾症和麥粒腫的持久有效方法；另有其他人表示，與微波爐加熱的產品或凝膠填充產品相比，電動設計好處更多。

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亞馬遜 佛羅里達州 Amazon

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