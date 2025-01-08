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冬天必備毛帽 這款緞面襯裡讓頭髮不毛躁打結

編譯周靜芝 / 即時報導
Yanibest緞面襯裡針織帽。圖取自Amazon.com
Yanibest緞面襯裡針織帽。圖取自Amazon.com

隨著寒冬來襲，毛帽也成出門不可或缺之物。一頂舒適的帽子雖是頭部保暖的最佳方式，但長時間的摩擦會造成頭髮毛躁、斷裂與打結。雅虎生活網站撰稿人麥卡貝（Carrie McCabe）指出，亞馬遜網站的Yanibest緞面襯裡針織帽，對捲髮或髮質脆弱的人來說，是不錯的選擇。

麥卡貝表示，要預防或改善頭髮毛躁和斷裂的問題，通常花費不菲，一些噴霧、精華液與修護品，動輒數十元；而這款售價13元起（以網站標示為準）的毛帽，柔軟的緞面襯裡可預防這些煩惱，從早戴到晚也沒問題。

這款毛帽外層採用100%超柔軟人造纖維製成，內裡為金色混紡緞面，觸感柔軟貼服，可減少對頭髮的摩擦；就像光滑的緞面枕套，也能防止頭髮打結一樣。這款毛帽有多種顏色可供選擇，不同顏色價格不同。

超過75%的亞馬遜購物者給予Yanibest緞面襯裡針織帽五星評價，其中一位表示，它不只適合女性，她買來當禮物送給另一半，因為他整天都戴著一頂帽子；結果非常完美，緞面材質讓他的頭髮不會毛躁打結，材質輕暖，既舒服又能讓頭部保暖。

一位給予5星好評的消費者留言說，她一直想買一頂毛帽，這頂的顏色太美了。她馬上就訂了一款綠色的，品質也讓人無可挑剔。

擔心緞面襯裡會讓帽子從頭上滑落？一位滿意的顧客指出，過去她的一些緞面襯裡的帽子都有這個問題，但這頂帽子不會，它能很好地固定在頭上，「讓我滿意極了」。

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亞馬遜 雅虎

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