冬天必備毛帽 這款緞面襯裡讓頭髮不毛躁打結

Yanibest緞面襯裡針織帽。圖取自Amazon.com

隨著寒冬來襲,毛帽也成出門不可或缺之物。一頂舒適的帽子雖是頭部保暖的最佳方式,但長時間的摩擦會造成頭髮毛躁、斷裂與打結。雅虎 生活網站撰稿人麥卡貝(Carrie McCabe)指出,亞馬遜 網站的Yanibest緞面襯裡針織帽,對捲髮或髮質脆弱的人來說,是不錯的選擇。

麥卡貝表示,要預防或改善頭髮毛躁和斷裂的問題,通常花費不菲,一些噴霧、精華液與修護品,動輒數十元;而這款售價13元起(以網站標示為準)的毛帽,柔軟的緞面襯裡可預防這些煩惱,從早戴到晚也沒問題。

這款毛帽外層採用100%超柔軟人造纖維製成,內裡為金色混紡緞面,觸感柔軟貼服,可減少對頭髮的摩擦;就像光滑的緞面枕套,也能防止頭髮打結一樣。這款毛帽有多種顏色可供選擇,不同顏色價格不同。

超過75%的亞馬遜購物者給予Yanibest緞面襯裡針織帽五星評價,其中一位表示,它不只適合女性,她買來當禮物送給另一半,因為他整天都戴著一頂帽子;結果非常完美,緞面材質讓他的頭髮不會毛躁打結,材質輕暖,既舒服又能讓頭部保暖。

一位給予5星好評的消費者留言說,她一直想買一頂毛帽,這頂的顏色太美了。她馬上就訂了一款綠色的,品質也讓人無可挑剔。

擔心緞面襯裡會讓帽子從頭上滑落?一位滿意的顧客指出,過去她的一些緞面襯裡的帽子都有這個問題,但這頂帽子不會,它能很好地固定在頭上,「讓我滿意極了」。

