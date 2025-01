薄而缺乏彈性的熟齡肌 醫生推薦這款保濕霜

DerMend敏弱肌膚專用(Specialized Fragile Skin)保濕霜。圖取自Amazon.com

隨著年紀增長,肌膚會流失膠原蛋白而變薄且缺乏彈性,進而顯露細紋且變得敏感、脆弱,大幅增加擦傷破皮、撞傷瘀青的風險,治療感染的重要性更甚美觀。

賀芬頓郵報(Huffington Post)報導,DerMend敏弱肌膚專用(Specialized Fragile Skin)保濕霜可在電商 平台「亞馬遜 」(Amazon )購得,該篇報導撰稿人艾瑞卡‧坎姆(Erica Kam),以及德薩‧佛羅瑞斯(Tessa Flores)推薦,這款商品「可能是最好的撫紋保濕霜」之一。

DerMend敏弱肌膚專用保濕霜針對熟齡肌設計,含有各種滋養肌膚的成分,包括具保濕功能的玻尿酸(hyaluronic acid)和神經醯胺(ceramides),去角質用的甘醇酸(glycolic acid),以及有助改善皺紋的視黃醇(retinol,又稱A醇)和菸鹼醯胺(Niacinamide,一種維生素B3)。

DerMend敏弱肌膚專用保濕霜可用來擦臉和身體,除保濕功效外,還可撫紋並緊緻肌膚。

DerMend敏弱肌膚專用保濕霜獲得皮膚科醫生推薦,另有多位網友評論表示,當初就是聽從皮膚科醫師的推薦購買。

消費者的商品評論顯示,雖然此商品的效果並非立竿見影,需要幾個星期才能有效改善,但改善的差異顯而易見,其功效與價格相符。

另有消費者表示,乳霜的用量不需要太多,長期使用方能看見明顯效果,且4.5盎司的容量可以用很久。

DerMend敏弱肌膚專用保濕霜在亞馬遜上累積收到超過4633條評論,平均平分4.4顆星;使用者表示,這款乳霜能減少皺紋的出現,並緩解瘀傷的情況。

署名貝拉(Bella)的消費者留言寫道,「我開始早晚使用一個月,驚見手臂上敏弱、變薄的皮膚看起來更健康、年輕。更棒的是,我的皮膚已經變得有彈性,不會像以前那樣容易擦傷和瘀青,我現在每天洗完澡後都會至少使用一次。它的成分很好,我的皮膚科醫生告訴我要持續使用。」

