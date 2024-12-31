搶救雙下巴…這款膠原蛋白塑臉面膜 讓頸部更緊緻

V曲線膠原蛋白面膜(V-Line Collagen Mask)。圖取自Amazon.com

雙下巴使人看起來肥胖、顯老，護膚品牌Plantifique 開發出一款新產品V曲線膠原蛋白面膜(V-Line Collagen Mask)，可輕鬆有效的雕塑出完美下巴輪廓，如同家庭水療護理，簡單而且不必花很多錢；推出不久就有數千名追隨者。

這款面膜主要成分之一是玻尿酸(hyaluronic acid)，是公認的保濕之王，能夠有效鎖住濕度，讓皮膚越來越柔軟。

面膜中還含有抗老要素膠原蛋白(collagen)。人們年紀漸長必然逐漸流失膠原蛋白，可藉助高品質護膚品逆向改善。

膠原蛋白讓下垂的頸部有彈性、更緊緻；這款面膜並添加蘆薈和海藻萃取物，可滋養皮膚、變得有光澤。

不僅成份佳，這一款膠原蛋白面膜更因獨特設計脫穎而出，高彈性而舒適的棉布可在下巴部位均勻施力，達到微妙的提拉效果，幾乎像做了專業護膚。

成千上萬用戶在零售網站亞馬遜 (Amazon )分享這款面膜的親身經驗。其中一人說，使用一次後，下巴輪廓就明顯變得更緊緻，玻尿酸的保濕效果讓皮膚異常光滑。

另一人驚嘆說，假如有雙下巴，這款面膜將改變一切，最重要的是皮膚獲得所需要的水分。

第三人也讚不絕口，每周使用三次，對於想要不進行侵入性手術卻又能改善下巴輪廓的人來說，這款面膜是完美的解決方案。

這款面膜屬於低過敏性質，可安全適用各類膚質，不必擔心用了之後皮膚過敏。

一盒包裝裡有五張面膜，目前在亞馬遜的售價是每盒16.95元，每一片面膜相當於3.39元，可盡情享用。

無論是準備參加重要活動想要展示最好的自己、或者只是提升日常品質，使用這款面膜都有效果；相較於市面上許多產品信誓旦旦承諾有效卻從未兌現，這款面膜確實彰顯很重要的價值。

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