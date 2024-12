搶救雙下巴…這款膠原蛋白塑臉面膜 讓頸部更緊緻

V曲線膠原蛋白面膜(V-Line Collagen Mask)。圖取自Amazon.com

雙下巴使人看起來肥胖、顯老,護膚品牌Plantifique 開發出一款新產品V曲線膠原蛋白面膜(V-Line Collagen Mask),可輕鬆有效的雕塑出完美下巴輪廓,如同家庭水療護理,簡單而且不必花很多錢;推出不久就有數千名追隨者。

這款面膜主要成分之一是玻尿酸(hyaluronic acid),是公認的保濕之王,能夠有效鎖住濕度,讓皮膚越來越柔軟。

面膜中還含有抗老要素膠原蛋白(collagen)。人們年紀漸長必然逐漸流失膠原蛋白,可藉助高品質護膚品逆向改善。

膠原蛋白讓下垂的頸部有彈性、更緊緻;這款面膜並添加蘆薈和海藻萃取物,可滋養皮膚、變得有光澤。

不僅成份佳,這一款膠原蛋白面膜更因獨特設計脫穎而出,高彈性而舒適的棉布可在下巴部位均勻施力,達到微妙的提拉效果,幾乎像做了專業護膚。

成千上萬用戶在零售網站亞馬遜 (Amazon )分享這款面膜的親身經驗。其中一人說,使用一次後,下巴輪廓就明顯變得更緊緻,玻尿酸的保濕效果讓皮膚異常光滑。

另一人驚嘆說,假如有雙下巴,這款面膜將改變一切,最重要的是皮膚獲得所需要的水分。

第三人也讚不絕口,每周使用三次,對於想要不進行侵入性手術卻又能改善下巴輪廓的人來說,這款面膜是完美的解決方案。

這款面膜屬於低過敏性質,可安全適用各類膚質,不必擔心用了之後皮膚過敏。

一盒包裝裡有五張面膜,目前在亞馬遜的售價是每盒16.95元,每一片面膜相當於3.39元,可盡情享用。

無論是準備參加重要活動想要展示最好的自己、或者只是提升日常品質,使用這款面膜都有效果;相較於市面上許多產品信誓旦旦承諾有效卻從未兌現,這款面膜確實彰顯很重要的價值。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.