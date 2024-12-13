這支15元眼部修護棒 含嫩膚成分視黃醇

Velamo視黃醇眼部修護棒。圖取自Amazon.com

眼睛是靈魂之窗，但浮腫的眼袋與黑眼圈，會讓人看來疲憊憔悴，選擇適當的護膚產品，或許可讓一切改觀。雅虎 （Yahoo）生活網站報導，一款Velamo視黃醇眼部修護棒，讓五、六十歲的購物者表示，在使用幾次後，驚訝地發現眼睛看來明亮多了；目前亞馬遜 優惠售價為15元（以網站標示為準）。

這支價廉物美的眼部修護棒獲得近5000名亞馬遜消費者給予5星評價，與其他動輒數百、上千元的品牌與護膚療程相比，可算是超級親民。

視黃醇（Retinol）是種可解決各種肌膚問題的成分，不僅能幫助疏通毛孔、去角質，還能有效增加細胞代謝、刺激膠原蛋白再生，讓肌膚更加光滑緊緻。除了視黃醇外，這款眼部修護棒還含有強效胜肽複合物、角鯊烷和蝦青素，能夠保持眼部脆弱肌膚的水分、緊緻眼袋、淡化黑眼圈、減少浮腫，甚至有助撫平細紋。

要注意的是，雖然這款產品敏感肌膚也適用，但過於頻繁地將視黃醇加入日常護膚，可能會造成刺激。該品牌建議，一開始每兩至三晚使用一次，兩至四周後再增加為每晚使用；此外，視黃醇會增加肌膚對陽光的敏感度，因此不宜在白天使用。

一位購物者留言稱，她的眼部很乾燥，隨著年齡增長，開始出現皺紋與黑眼圈；這款眼部修護棒創造了奇蹟，讓她的眼睛更明亮，黑眼圈也淡化了。她說，塗在肌膚的感覺非常好，讓眼部周圍不再乾燥，這是她目前試過最好的眼部保養品之一。

有位給予5星評價的粉絲表示，很高興找到一款能為她50歲眼部肌膚保濕的產品，這樣遮瑕膏就不會「卡」在細紋中；此外，它對嘴唇周圍的細紋也有極佳的修護效果。現在她在床頭櫃也放一支，以便睡前使用。

住在佛羅里達州 、今年60多歲的購物者指出，她原本對它沒有多大信心，但效果出乎她意料的好。她說，臉上的色斑已淡化許多，甚至可不用粉底；這款產品的潤滑效果，讓肌膚感覺柔軟、滋潤。

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