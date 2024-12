這支15元眼部修護棒 含嫩膚成分視黃醇

Velamo視黃醇眼部修護棒。圖取自Amazon.com

眼睛是靈魂之窗,但浮腫的眼袋與黑眼圈,會讓人看來疲憊憔悴,選擇適當的護膚產品,或許可讓一切改觀。雅虎 (Yahoo)生活網站報導,一款Velamo視黃醇眼部修護棒,讓五、六十歲的購物者表示,在使用幾次後,驚訝地發現眼睛看來明亮多了;目前亞馬遜 優惠售價為15元(以網站標示為準)。

這支價廉物美的眼部修護棒獲得近5000名亞馬遜消費者給予5星評價,與其他動輒數百、上千元的品牌與護膚療程相比,可算是超級親民。

視黃醇(Retinol)是種可解決各種肌膚問題的成分,不僅能幫助疏通毛孔、去角質,還能有效增加細胞代謝、刺激膠原蛋白再生,讓肌膚更加光滑緊緻。除了視黃醇外,這款眼部修護棒還含有強效胜肽複合物、角鯊烷和蝦青素,能夠保持眼部脆弱肌膚的水分、緊緻眼袋、淡化黑眼圈、減少浮腫,甚至有助撫平細紋。

要注意的是,雖然這款產品敏感肌膚也適用,但過於頻繁地將視黃醇加入日常護膚,可能會造成刺激。該品牌建議,一開始每兩至三晚使用一次,兩至四周後再增加為每晚使用;此外,視黃醇會增加肌膚對陽光的敏感度,因此不宜在白天使用。

一位購物者留言稱,她的眼部很乾燥,隨著年齡增長,開始出現皺紋與黑眼圈;這款眼部修護棒創造了奇蹟,讓她的眼睛更明亮,黑眼圈也淡化了。她說,塗在肌膚的感覺非常好,讓眼部周圍不再乾燥,這是她目前試過最好的眼部保養品之一。

有位給予5星評價的粉絲表示,很高興找到一款能為她50歲眼部肌膚保濕的產品,這樣遮瑕膏就不會「卡」在細紋中;此外,它對嘴唇周圍的細紋也有極佳的修護效果。現在她在床頭櫃也放一支,以便睡前使用。

住在佛羅里達州 、今年60多歲的購物者指出,她原本對它沒有多大信心,但效果出乎她意料的好。她說,臉上的色斑已淡化許多,甚至可不用粉底;這款產品的潤滑效果,讓肌膚感覺柔軟、滋潤。

