解救冬日乾燥肌膚 這款加濕器亞馬遜正熱賣

Levoit Classic 300聲波智能加濕器。圖取自Amazon.com

每年冬季,在美國大多數地區生活都要打開暖氣,身體或多或少脫水、肌膚乾燥,需要喝大量水,如果家裡有加濕器(humidifier),可以啟動增加濕度,或許就不必大口大口喝水而一覺好眠。零售網站亞馬遜 (Amazon ) 聲波智能加濕器Levoit Classic 300非常暢銷,目前單價只要64元,一個月來已狂賣2萬多件。

這一款熱賣加濕器可以連續加濕達60小時之久,還可透過智慧型手機 ,藉助應用程式遙控,此外,可以搭配聲控助理器 Alexa,用聲音啟動或關閉。

這台加濕器可覆蓋 505 平方呎面積。

根據價格追蹤,Levoit Classic 300目前在亞馬遜列出的售價64元創全年新低,接下來天氣很可能變得更乾燥,而且價格續跌的可能性不大,最好趁著這個時候選購。

Levoit Classic 300稱得上是高科技用品,這一點和傳統的加濕器很不一樣。如果家裡本來就有Amazon Echo等支援Alexa的設備,可透過Echo聲控各項功能,就算沒有Echo,也可藉助加濕器本身的應用程式開啟、關閉或者設定運作時間,這是2萬多名粉絲給予五星評價的重要原因之一。

對於不懂科技的人來說,Levoit Classic 300還是很容易操作,可以採用傳統按鈕開啟、關閉並且安靜的補水,水箱可容納6公升水,加滿之後可一連操作60小時,另有一個添加芳香精油的托盤和一個夜燈。

亞馬遜一位客戶對Levoit Classic 300的覆蓋範圍、安靜和周到設計讚不絕口,說道,「我可以透過手機上的應用程式控制,這真是太棒了,而且噴出的霧量恰到好處。」另一位評論者分享說, 他的上層居住空間大約只有700平方呎,加濕器很剛好,運作三個小時就能感受到空氣不同。

另一位客戶說,可以從頂部加水,不必拖著一個大水箱到處走,也不必把水灑得滿地都是,而且非常安靜,水箱裡有一盞燈可當作夜燈,也可關閉。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.