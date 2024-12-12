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解救冬日乾燥肌膚 這款加濕器亞馬遜正熱賣

編譯周芳苑／即時報導
Levoit Classic 300聲波智能加濕器。圖取自Amazon.com
Levoit Classic 300聲波智能加濕器。圖取自Amazon.com

每年冬季，在美國大多數地區生活都要打開暖氣，身體或多或少脫水、肌膚乾燥，需要喝大量水，如果家裡有加濕器(humidifier)，可以啟動增加濕度，或許就不必大口大口喝水而一覺好眠。零售網站亞馬遜(Amazon) 聲波智能加濕器Levoit Classic 300非常暢銷，目前單價只要64元，一個月來已狂賣2萬多件。

這一款熱賣加濕器可以連續加濕達60小時之久，還可透過智慧型手機，藉助應用程式遙控，此外，可以搭配聲控助理器 Alexa，用聲音啟動或關閉。

這台加濕器可覆蓋 505 平方呎面積。

根據價格追蹤，Levoit Classic 300目前在亞馬遜列出的售價64元創全年新低，接下來天氣很可能變得更乾燥，而且價格續跌的可能性不大，最好趁著這個時候選購。

Levoit Classic 300稱得上是高科技用品，這一點和傳統的加濕器很不一樣。如果家裡本來就有Amazon Echo等支援Alexa的設備，可透過Echo聲控各項功能，就算沒有Echo，也可藉助加濕器本身的應用程式開啟、關閉或者設定運作時間，這是2萬多名粉絲給予五星評價的重要原因之一。

對於不懂科技的人來說，Levoit Classic 300還是很容易操作，可以採用傳統按鈕開啟、關閉並且安靜的補水，水箱可容納6公升水，加滿之後可一連操作60小時，另有一個添加芳香精油的托盤和一個夜燈。

亞馬遜一位客戶對Levoit Classic 300的覆蓋範圍、安靜和周到設計讚不絕口，說道，「我可以透過手機上的應用程式控制，這真是太棒了，而且噴出的霧量恰到好處。」另一位評論者分享說， 他的上層居住空間大約只有700平方呎，加濕器很剛好，運作三個小時就能感受到空氣不同。

另一位客戶說，可以從頂部加水，不必拖著一個大水箱到處走，也不必把水灑得滿地都是，而且非常安靜，水箱裡有一盞燈可當作夜燈，也可關閉。

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