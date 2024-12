寒冬來襲 這款戶外水龍頭套可省大筆維修費

ArtiGifts戶外水龍頭套。圖取自Amazon.com

氣溫如溜滑梯般越來越低,在寒流來襲前,需確保居住的房屋具備抗寒能力;這不僅表示要門窗緊閉、塞住任何縫隙,還要注意避免水管凍結。雅虎 (Yahoo)生活網站撰稿人羅絲(Britt Ross)指出,幸好有個簡單的方法可以預防這個不幸且代價昂貴的「災難」:用ArtiGifts戶外水龍頭套包裹住水龍頭;它們具有保溫功能,可防寒害侵襲。一組兩個裝的水龍頭套,現在亞馬遜 售價為10元(以網站標示為準)。

羅絲表示,事先花一點錢是值得的,這款可保護戶外水龍頭的小物,能防止水管凍結或爆裂,為你省下數千元維修費用。

這個冬季必備品的絕緣材質具良好保溫功能,可阻隔低溫 ,有助確保寒冷的空氣不會接觸水龍頭並通過水管流竄至屋內。ArtiGifts戶外水龍頭套採用堅固的防水布料製成,還能防止水龍頭受潮,因為在室外天寒地凍時,濕氣會結冰、對水管造成壓力,導致水管破裂。

羅絲說,她即將出門旅行,詢問當地五金店老闆除了開著暖氣和關掉自來水外,還該採取哪些防寒措施。她在對方的建議下,採行了這個快速的解決方法,買了一些水龍頭套。

她表示,它們很容易「安裝」,只需將開口套在水龍頭上,將抽繩在蓋子上轉幾下,然後拉緊,即可完成。超過1萬名亞馬遜購物者,給予這款水龍頭套4.7星好評。

一位消費者留言稱,他的水龍頭太突出了,一般的硬塑膠套根本沒用。幸好有這個東西,他只需在水龍頭底部噴點泡沫隔熱材料,今年冬天房子就安全了,不必像鄰居一樣需處理水管凍結的問題。

另一位使用者表示,這款水龍頭套的優點是,能緊緊包住水龍頭周圍,讓套子、水龍頭與牆壁間沒有任何空隙;此外,還能用繩子纏繞數圈,將它牢牢固定住。

一位粉絲說,已經用了它們兩個冬天,狀態依然保持良好,他還打算再買,只是希望它們有不同顏色,可以搭配外牆的顏色。

