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寒冬來襲 這款戶外水龍頭套可省大筆維修費

編譯周靜芝 / 即時報導
ArtiGifts戶外水龍頭套。圖取自Amazon.com
ArtiGifts戶外水龍頭套。圖取自Amazon.com

氣溫如溜滑梯般越來越低，在寒流來襲前，需確保居住的房屋具備抗寒能力；這不僅表示要門窗緊閉、塞住任何縫隙，還要注意避免水管凍結。雅虎（Yahoo）生活網站撰稿人羅絲（Britt Ross）指出，幸好有個簡單的方法可以預防這個不幸且代價昂貴的「災難」：用ArtiGifts戶外水龍頭套包裹住水龍頭；它們具有保溫功能，可防寒害侵襲。一組兩個裝的水龍頭套，現在亞馬遜售價為10元（以網站標示為準）。

羅絲表示，事先花一點錢是值得的，這款可保護戶外水龍頭的小物，能防止水管凍結或爆裂，為你省下數千元維修費用。

這個冬季必備品的絕緣材質具良好保溫功能，可阻隔低溫，有助確保寒冷的空氣不會接觸水龍頭並通過水管流竄至屋內。ArtiGifts戶外水龍頭套採用堅固的防水布料製成，還能防止水龍頭受潮，因為在室外天寒地凍時，濕氣會結冰、對水管造成壓力，導致水管破裂。

羅絲說，她即將出門旅行，詢問當地五金店老闆除了開著暖氣和關掉自來水外，還該採取哪些防寒措施。她在對方的建議下，採行了這個快速的解決方法，買了一些水龍頭套

她表示，它們很容易「安裝」，只需將開口套在水龍頭上，將抽繩在蓋子上轉幾下，然後拉緊，即可完成。超過1萬名亞馬遜購物者，給予這款水龍頭套4.7星好評。

一位消費者留言稱，他的水龍頭太突出了，一般的硬塑膠套根本沒用。幸好有這個東西，他只需在水龍頭底部噴點泡沫隔熱材料，今年冬天房子就安全了，不必像鄰居一樣需處理水管凍結的問題。

另一位使用者表示，這款水龍頭套的優點是，能緊緊包住水龍頭周圍，讓套子、水龍頭與牆壁間沒有任何空隙；此外，還能用繩子纏繞數圈，將它牢牢固定住。

一位粉絲說，已經用了它們兩個冬天，狀態依然保持良好，他還打算再買，只是希望它們有不同顏色，可以搭配外牆的顏色。

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亞馬遜 低溫 雅虎

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