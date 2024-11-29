逾百萬美國人使用的這款環保洗衣片 好在哪裡

來自加拿大的Tru Earth環保洗衣片。圖取自Amazon.com

許多人可能有這樣的經驗，對要舉起一瓶沈重的洗衣精、倒入放清潔劑的小格子內備感吃力，有時黏黏的液體還會濺出、需要善後；但來自加拿大 的Tru Earth環保洗衣片，可讓洗衣變得毫不費力，節省時間與金錢的同時，還減少對地球的傷害。

每日郵報（Daily Mail）稱，在一般用量下，一包可分為32片的Tru Earth洗衣片，亞馬遜 目前優惠售價為8.5元（以網站標示為準），相當每次只需花約25美分，就能讓衣物清新潔淨，而不致造成額外的髒亂與塑膠垃圾。

相較於笨重的高價清潔劑，是十分經濟的選擇，一位忠實粉絲指出，這些洗衣片用起來非常簡單方便；超濃縮的特質，可以精確地提供所需的劑量，讓衣物徹底洗淨。

Tru Earth輕巧、可百分之百回收的包裝，減少塑膠垃圾對環境的負擔與污染，難怪有超過一百萬的美國人改用Tru Earth洗衣片，並給予好評。

雖然便利是關鍵，但Tru Earth的優點不僅於此。這款產品非常適合敏感性皮膚的人使用，它們低過敏且不含常見的刺激物，例如磷酸鹽、苯甲酸酯、染料和氯漂白劑；不涉及動物實驗，也真正實現了它的名字與友善地球。

一位購物者分享說，一片Tru Earth洗衣片可清潔一整袋衣物，洗完後乾淨、好聞（不像某些品牌的化學香味太重），且無殘留物。

另一人稱讚道，衣服又乾淨又清新，且洗衣片完全溶解，不會有殘留；它們佔用的空間極小，她很高興不用再搬那些沈重的洗衣精瓶子。

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