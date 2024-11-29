我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險

烏媒循線追查 稱普亭小女兒用化名住巴黎 擔任DJ

逾百萬美國人使用的這款環保洗衣片 好在哪裡

編譯周靜芝 / 即時報導
來自加拿大的Tru Earth環保洗衣片。圖取自Amazon.com
來自加拿大的Tru Earth環保洗衣片。圖取自Amazon.com

許多人可能有這樣的經驗，對要舉起一瓶沈重的洗衣精、倒入放清潔劑的小格子內備感吃力，有時黏黏的液體還會濺出、需要善後；但來自加拿大的Tru Earth環保洗衣片，可讓洗衣變得毫不費力，節省時間與金錢的同時，還減少對地球的傷害。

每日郵報（Daily Mail）稱，在一般用量下，一包可分為32片的Tru Earth洗衣片亞馬遜目前優惠售價為8.5元（以網站標示為準），相當每次只需花約25美分，就能讓衣物清新潔淨，而不致造成額外的髒亂與塑膠垃圾。

相較於笨重的高價清潔劑，是十分經濟的選擇，一位忠實粉絲指出，這些洗衣片用起來非常簡單方便；超濃縮的特質，可以精確地提供所需的劑量，讓衣物徹底洗淨。

Tru Earth輕巧、可百分之百回收的包裝，減少塑膠垃圾對環境的負擔與污染，難怪有超過一百萬的美國人改用Tru Earth洗衣片，並給予好評。

雖然便利是關鍵，但Tru Earth的優點不僅於此。這款產品非常適合敏感性皮膚的人使用，它們低過敏且不含常見的刺激物，例如磷酸鹽、苯甲酸酯、染料和氯漂白劑；不涉及動物實驗，也真正實現了它的名字與友善地球。

一位購物者分享說，一片Tru Earth洗衣片可清潔一整袋衣物，洗完後乾淨、好聞（不像某些品牌的化學香味太重），且無殘留物。

另一人稱讚道，衣服又乾淨又清新，且洗衣片完全溶解，不會有殘留；它們佔用的空間極小，她很高興不用再搬那些沈重的洗衣精瓶子。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.

亞馬遜 加拿大

上一則

川普經濟即將來臨 退休族理財該做的4件事

下一則

巴黎聖母院火災重建後12月8日重啟 紐約建築師也有貢獻

延伸閱讀

65歲退休？ 健康出問題 多提前到62歲

65歲退休？ 健康出問題 多提前到62歲
美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退

美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退
星國前外長：美國要2、30年後才會相信中國不稱霸

星國前外長：美國要2、30年後才會相信中國不稱霸
川普效應 想搬離美國民眾變多 已遷居者：沒有烏托邦

川普效應 想搬離美國民眾變多 已遷居者：沒有烏托邦

熱門新聞

「股神」巴菲特(Warren Buffett)。(路透)

賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息

2024-11-22 11:35
西洋菜。Image by 아름 김 from Pixabay

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

2024-11-25 09:46
量販零售連鎖店好市多(Costco)。歐新社

好市多最受歡迎冷凍食品 這道義式料理贏過蝦仁炒飯

2024-11-22 10:26
維生素軟糖。示意圖。Image by Alexa from Pixabay

浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品

2024-11-22 09:48
網友定居舊金山卻感到很無聊。示意圖，非新聞當事者。(路透)

比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」

2024-11-23 20:25
網友分享好市多必帶手信。Costco示意圖。(美聯社)

華人返國狂掃美國好市多必帶手信 巧克力、辣醬、保健品上榜

2024-11-24 22:05

超人氣

更多 >
不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去
麥當勞都是邪惡美食？麥克雞塊沒有你想的那麼不健康

麥當勞都是邪惡美食？麥克雞塊沒有你想的那麼不健康
這些營養補充劑不能一起吃 抵銷吸收還傷害內臟

這些營養補充劑不能一起吃 抵銷吸收還傷害內臟
4生肖心地好專吸貴人 屬鼠收穫小確幸、他事業迎助力

4生肖心地好專吸貴人 屬鼠收穫小確幸、他事業迎助力
加州雞蛋短缺 好市多也沒 原因是...

加州雞蛋短缺 好市多也沒 原因是...