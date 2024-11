逾百萬美國人使用的這款環保洗衣片 好在哪裡

來自加拿大的Tru Earth環保洗衣片。圖取自Amazon.com

許多人可能有這樣的經驗,對要舉起一瓶沈重的洗衣精、倒入放清潔劑的小格子內備感吃力,有時黏黏的液體還會濺出、需要善後;但來自加拿大 的Tru Earth環保洗衣片,可讓洗衣變得毫不費力,節省時間與金錢的同時,還減少對地球的傷害。

每日郵報(Daily Mail)稱,在一般用量下,一包可分為32片的Tru Earth洗衣片,亞馬遜 目前優惠售價為8.5元(以網站標示為準),相當每次只需花約25美分,就能讓衣物清新潔淨,而不致造成額外的髒亂與塑膠垃圾。

相較於笨重的高價清潔劑,是十分經濟的選擇,一位忠實粉絲指出,這些洗衣片用起來非常簡單方便;超濃縮的特質,可以精確地提供所需的劑量,讓衣物徹底洗淨。

Tru Earth輕巧、可百分之百回收的包裝,減少塑膠垃圾對環境的負擔與污染,難怪有超過一百萬的美國人改用Tru Earth洗衣片,並給予好評。

雖然便利是關鍵,但Tru Earth的優點不僅於此。這款產品非常適合敏感性皮膚的人使用,它們低過敏且不含常見的刺激物,例如磷酸鹽、苯甲酸酯、染料和氯漂白劑;不涉及動物實驗,也真正實現了它的名字與友善地球。

一位購物者分享說,一片Tru Earth洗衣片可清潔一整袋衣物,洗完後乾淨、好聞(不像某些品牌的化學香味太重),且無殘留物。

另一人稱讚道,衣服又乾淨又清新,且洗衣片完全溶解,不會有殘留;它們佔用的空間極小,她很高興不用再搬那些沈重的洗衣精瓶子。

