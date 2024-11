動作要快…這瓶韓國抗衰精華液 亞馬遜正打7折

IOPE Bio-PDRN咖啡因臉部精華液。圖取自Amazon.com

熟齡肌膚的煩惱之一是過早出現老化跡象,哈芬登郵報(HuffPost)報導,在亞馬遜 網站頗受歡迎的IOPE Bio-PDRN咖啡 因臉部精華液,被許多消費者稱它是讓肌膚平滑、改善荷爾蒙型暗瘡、減少細紋的秘方;有些人甚至指出,它已成為肉毒桿菌和維A酸等其他強效處方藥A酸的替代品(不過需注意的是,皮膚科醫生表示,任何居家護膚都無法達到肉毒桿菌的效果)。

這款來自韓國的護膚精華目前因「黑色星期五 」促銷打七折,售價為35元(原價50元),由於折扣幅度不小,哈芬登郵報提醒,有興趣者不妨把握時間入手。

IOPE將該產品能讓肌膚平滑緊實歸功於PDRN成分,這是種抗發炎和組織修復的專利藥物,注射這種藥物是為改善整體皮膚外觀與緊緻度。PDRN通常萃取自鮭魚的精子,而IOPE的PDRN則是從植物中取得,是純素的。

除了植物性PDRN外,這款精華液成分還包括:菸鹼醯胺(一種多用途抗氧化劑,被宣稱可美白或改善皮膚發紅)、益生菌(一種不可思議的成分,皮膚科醫生曾表示,這種成分有助保持肌膚健康與彈性)。

證據顯示,由於咖啡因具有抗氧化特質,局部使用可能有助減少因日曬所造成的皺紋。在抖音(TikTok)大力推薦這款精華液的米克森(Ashley Mixon)指出,它含有2萬ppm(百萬分之一)的咖啡因,大小是膠原蛋白的十八分之一,「確實可滲透到皮膚裡」。

該品牌表示,使用精華液時,只需在化妝水之後、面霜和保濕霜之前滴三到四滴即可。米克森說,它可早晚使用,不會影響其他保養品或有效成分。

一位亞馬遜購物者珍奈特(Jeanette)表示,她曾經懷疑它的效果,但一個星期之後就迷上了;雖然不便宜,但值得花這個錢,至少不像打肉毒桿菌那麼貴。

另一位粉絲馬許(Marina Christina Marsh)說,她擁有IOPE的其他護膚品,加上精華液後,肌膚的色澤與緊實度有了明顯改善;她今年71歲,有人告訴她看起來比實際年齡小了15歲。

