動作要快…這瓶韓國抗衰精華液 亞馬遜正打7折

IOPE Bio-PDRN咖啡因臉部精華液。圖取自Amazon.com

熟齡肌膚的煩惱之一是過早出現老化跡象，哈芬登郵報（HuffPost）報導，在亞馬遜 網站頗受歡迎的IOPE Bio-PDRN咖啡 因臉部精華液，被許多消費者稱它是讓肌膚平滑、改善荷爾蒙型暗瘡、減少細紋的秘方；有些人甚至指出，它已成為肉毒桿菌和維A酸等其他強效處方藥A酸的替代品（不過需注意的是，皮膚科醫生表示，任何居家護膚都無法達到肉毒桿菌的效果）。

這款來自韓國的護膚精華目前因「黑色星期五 」促銷打七折，售價為35元（原價50元），由於折扣幅度不小，哈芬登郵報提醒，有興趣者不妨把握時間入手。

IOPE將該產品能讓肌膚平滑緊實歸功於PDRN成分，這是種抗發炎和組織修復的專利藥物，注射這種藥物是為改善整體皮膚外觀與緊緻度。PDRN通常萃取自鮭魚的精子，而IOPE的PDRN則是從植物中取得，是純素的。

除了植物性PDRN外，這款精華液成分還包括：菸鹼醯胺（一種多用途抗氧化劑，被宣稱可美白或改善皮膚發紅）、益生菌（一種不可思議的成分，皮膚科醫生曾表示，這種成分有助保持肌膚健康與彈性）。

證據顯示，由於咖啡因具有抗氧化特質，局部使用可能有助減少因日曬所造成的皺紋。在抖音（TikTok）大力推薦這款精華液的米克森（Ashley Mixon）指出，它含有2萬ppm（百萬分之一）的咖啡因，大小是膠原蛋白的十八分之一，「確實可滲透到皮膚裡」。

該品牌表示，使用精華液時，只需在化妝水之後、面霜和保濕霜之前滴三到四滴即可。米克森說，它可早晚使用，不會影響其他保養品或有效成分。

一位亞馬遜購物者珍奈特（Jeanette）表示，她曾經懷疑它的效果，但一個星期之後就迷上了；雖然不便宜，但值得花這個錢，至少不像打肉毒桿菌那麼貴。

另一位粉絲馬許（Marina Christina Marsh）說，她擁有IOPE的其他護膚品，加上精華液後，肌膚的色澤與緊實度有了明顯改善；她今年71歲，有人告訴她看起來比實際年齡小了15歲。

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