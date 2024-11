亞馬遜熱賣的運動鞋清潔海綿 1.2萬人說讚

運動鞋清潔海綿SneakErasers。圖取自Amazon.com

買到滿意的全新球鞋、剛穿上時聞著新橡膠味道滿心歡喜,踏著步伐走出家門,除非特別小心,否則一趟路走下來,原本閃亮帥氣的鞋子難免被弄髒,白鞋沾污更令人氣餒。亞馬遜 (Amazon )排名第一的暢銷運動鞋清潔海綿SneakErasers可讓鞋子快速變乾淨,上萬人讚不絕口。

傳統上,球鞋弄髒了可以用醋清潔,但濃烈醋味讓人渾身不自在;亞馬遜這款暢銷運動鞋清潔用品有預先潤濕的雙面海綿,可輕鬆去除磨損痕跡和污垢,每塊海綿售價只比 1 元多一點點。

不僅便宜,這款雙面海綿使用起來也很方便,只要輕輕擦拭就潔亮無比;擦拭過程海綿會變乾,加一點水就可繼續使用。

SneakErasers是歷經大學住宿、而後進入企業工作的人構思出來的,這些人歷經多重磨練後終於意識到,向高層主管推銷價值數百萬元的構想時,穿上乾淨運動鞋何其重要;這款產品由幾個人聚在車庫裡研究發明,在新創者用來募得創業資金的真人實境節目「創業鯊魚幫」(Shark Tank)亮相,如今成了亞馬遜最暢銷的鞋子清潔劑。

這款原理簡單的小工具目前已有1萬2000多名顧客給予四星級評等,上個月售出3萬多個。

一位評論者提到,他穿的第一雙運動鞋非常髒,無論如何都無法洗到像新的一樣,沒想到用這個海綿清潔後變白了,人們都注意到他放在走道上的那一雙耀眼白鞋。

另一位粉絲附和著說,運動鞋確實像新的一樣,他用SneakErasers清潔Vans和Converse品牌球鞋,有效消除所有磨損,比噴霧清潔劑或魔術擦更有效,專為鞋子材料量身訂製。

SneakErasers清潔力道強,而且便於攜帶。一位買家特別喜歡海綿已預先潤濕,可隨身攜帶,隨時使用。

不過,一位購物者說,SneakErasers對於比較新的鞋子確實很有效,如果鞋子實在太老舊、污漬停留過久,恐怕就無力回天。

