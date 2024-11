跟蝴蝶袖說掰掰 這款瘦身霜讓線條變緊實

goPure Sculpt & Tone瘦身霜。圖取自Amazon.com

手臂下方堆積的鬆弛皮膚與下垂肌肉,被稱為「蝴蝶袖」,更嚴重者甚至被稱為「蝙蝠袖」;雖然這讓許多女性感到挫折,但隨著年齡增長,幾乎每個人都難避免肌膚失去彈性。

每日郵報(Daily Mail)報導,這有時會讓上臂下方的肌膚,出現明顯細紋和皺紋,但全新的goPure Sculpt & Tone瘦身霜,終於讓人一線曙光,使用者稱這款瘦身霜能改善手臂的外觀與觸感;這對喜歡穿無袖上衣或洋裝但又不敢「獻醜」的人來說,或許是個好消息。

goPure瘦身霜是用多種滋養成分混合而成,針對問題部位精心調配,該品牌專有的7% ProTight Firming Complex含有運用人工智慧 合成的胜肽、蓮花萃取物、南非 醉茄萃取物與乳木果油等多種成分。這些成分能有效地緊緻鬆弛的肌膚,讓肌膚更有彈性;同時還能減少皺紋,而乳木果油則能撫平粗糙肌膚,保持滋潤。

每日郵報稱,這就是goPure Sculpt & Tone瘦身霜成功的原因,它能減緩細紋和皺紋,明顯緊緻肌膚,減少鬆弛現象,讓難以改善的部位恢復彈性。

在一項臨床研究中,100%的參與者表示他們的肌膚彈性在八周後得到改善,而 84%表示他們的肌膚緊緻度在八周後獲得提升。一位使用者表示,她看了使用前後的照片,發現肌膚不僅看起來更平滑,還像經常運動般的緊實,goPure瘦身霜給了她「意想不到的自信」。

這款瘦身霜目前在goPure官網進行「黑色星期五 」促銷,原價49元,折扣後降為29.4元。

