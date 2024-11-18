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跟蝴蝶袖說掰掰 這款瘦身霜讓線條變緊實

編譯周靜芝 / 即時報導
goPure Sculpt & Tone瘦身霜。圖取自Amazon.com
goPure Sculpt & Tone瘦身霜。圖取自Amazon.com

手臂下方堆積的鬆弛皮膚與下垂肌肉，被稱為「蝴蝶袖」，更嚴重者甚至被稱為「蝙蝠袖」；雖然這讓許多女性感到挫折，但隨著年齡增長，幾乎每個人都難避免肌膚失去彈性。

每日郵報（Daily Mail）報導，這有時會讓上臂下方的肌膚，出現明顯細紋和皺紋，但全新的goPure Sculpt & Tone瘦身霜，終於讓人一線曙光，使用者稱這款瘦身霜能改善手臂的外觀與觸感；這對喜歡穿無袖上衣或洋裝但又不敢「獻醜」的人來說，或許是個好消息。

goPure瘦身霜是用多種滋養成分混合而成，針對問題部位精心調配，該品牌專有的7% ProTight Firming Complex含有運用人工智慧合成的胜肽、蓮花萃取物、南非醉茄萃取物與乳木果油等多種成分。這些成分能有效地緊緻鬆弛的肌膚，讓肌膚更有彈性；同時還能減少皺紋，而乳木果油則能撫平粗糙肌膚，保持滋潤。

每日郵報稱，這就是goPure Sculpt & Tone瘦身霜成功的原因，它能減緩細紋和皺紋，明顯緊緻肌膚，減少鬆弛現象，讓難以改善的部位恢復彈性。

在一項臨床研究中，100%的參與者表示他們的肌膚彈性在八周後得到改善，而 84%表示他們的肌膚緊緻度在八周後獲得提升。一位使用者表示，她看了使用前後的照片，發現肌膚不僅看起來更平滑，還像經常運動般的緊實，goPure瘦身霜給了她「意想不到的自信」。

這款瘦身霜目前在goPure官網進行「黑色星期五」促銷，原價49元，折扣後降為29.4元。

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黑色星期五 人工智慧 南非

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