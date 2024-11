川普關稅政策嚇到Breville咖啡機？趁亞馬遜降價可囤貨

布瑞維爾(Breville)義式咖啡機( Express Impress)。圖取自Amazon.com

川普關稅 這四個字,他當選後效應馬上顯現,在深圳製造咖啡 機等家電用品的布瑞維爾(Breville)公司的產品,有專家建議趁聖誕節前亞馬遜降價,買進囤貨。

布瑞維爾牌的義式咖啡機、烤土司機、果汁機等全球暢銷,這些產品主要在中國深圳的工廠製造,執行長克雷頓(Jim Clayton )說,川普贏得總統選舉後,中國出口產品關稅增加的短期風險已經上升。

華爾街日報說,布瑞維爾和中國製造商長期的關係,是布瑞維爾產品更具市場競爭力的原因,如今,川普不斷威脅增加對中國產品的關稅,供應鏈不穩,售價只會上升。布瑞維爾各項產品,目前標價178元到2340元不等。

專家從川普口中的關稅倡議,估算出至少60%中國製造商品,運到美國來賣時,海關將徵收10-20%進口關稅。為了降低成本衝擊,布瑞維爾早就打算將更多生產線移到中國以外的地方。但克雷頓明白,不在中國生產,對消費者,照樣有其他問題。

黑色星期五、網路星期一等零售血拚季節又到了,很多消費者看準家裡需要的商品,打算趁機撿便宜,不要等到明年1月,政府更換後,價格隨著川普政府的新政策變動。

克雷頓說,「川普關稅」還沒成為實際政策之前,大家大可按兵不動,「關稅上升之前,我們會持續在美國儲備產品,不會減低儲量。」

亞馬遜網售的布瑞維爾暢銷產品,正好減價,似乎有意吸引消費者,在「川普關稅」生效前,買下來囤積。尤其咖啡迷最愛的布瑞維爾義式咖啡機( Express Impress),自用送禮兩相宜,似乎是花錢投資的好對象。

一名消費者說,雖然布瑞維爾義式咖啡機即使減價,仍比雀巢公司的同類產品Nespresso貴一倍,「但是,攤開五年來算,價格不算什麼,因為它沖出來的味道,實在太棒了。」

若怕再過兩三個月供應鏈就會出問題的話,趁黑色星期五前減價100元,買下這部咖啡師等級、溫度和「劑量」精準的咖啡機,大概是咖啡愛好者不會後悔的事。

