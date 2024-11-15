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川普關稅政策嚇到Breville咖啡機？趁亞馬遜降價可囤貨

記者張聲肇/即時報導
布瑞維爾（Breville）義式咖啡機（ Express Impress）。圖取自Amazon.com
布瑞維爾（Breville）義式咖啡機（ Express Impress）。圖取自Amazon.com

川普關稅這四個字，他當選後效應馬上顯現，在深圳製造咖啡機等家電用品的布瑞維爾（Breville）公司的產品，有專家建議趁聖誕節前亞馬遜降價，買進囤貨。

布瑞維爾牌的義式咖啡機、烤土司機、果汁機等全球暢銷，這些產品主要在中國深圳的工廠製造，執行長克雷頓（Jim Clayton ）說，川普贏得總統選舉後，中國出口產品關稅增加的短期風險已經上升。

華爾街日報說，布瑞維爾和中國製造商長期的關係，是布瑞維爾產品更具市場競爭力的原因，如今，川普不斷威脅增加對中國產品的關稅，供應鏈不穩，售價只會上升。布瑞維爾各項產品，目前標價178元到2340元不等。

專家從川普口中的關稅倡議，估算出至少60%中國製造商品，運到美國來賣時，海關將徵收10-20%進口關稅。為了降低成本衝擊，布瑞維爾早就打算將更多生產線移到中國以外的地方。但克雷頓明白，不在中國生產，對消費者，照樣有其他問題。

黑色星期五、網路星期一等零售血拚季節又到了，很多消費者看準家裡需要的商品，打算趁機撿便宜，不要等到明年1月，政府更換後，價格隨著川普政府的新政策變動。

克雷頓說，「川普關稅」還沒成為實際政策之前，大家大可按兵不動，「關稅上升之前，我們會持續在美國儲備產品，不會減低儲量。」

亞馬遜網售的布瑞維爾暢銷產品，正好減價，似乎有意吸引消費者，在「川普關稅」生效前，買下來囤積。尤其咖啡迷最愛的布瑞維爾義式咖啡機（ Express Impress），自用送禮兩相宜，似乎是花錢投資的好對象。

一名消費者說，雖然布瑞維爾義式咖啡機即使減價，仍比雀巢公司的同類產品Nespresso貴一倍，「但是，攤開五年來算，價格不算什麼，因為它沖出來的味道，實在太棒了。」

若怕再過兩三個月供應鏈就會出問題的話，趁黑色星期五前減價100元，買下這部咖啡師等級、溫度和「劑量」精準的咖啡機，大概是咖啡愛好者不會後悔的事。

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