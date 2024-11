態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

網友抱怨好市多內部分令人討厭的服務人員。示意圖,非新聞當事者。(美聯社)

好市多 (Costco )是許多人喜歡去購物的賣場,除了親民的價格外,免費試吃、美食區和便宜的汽油也常受到消費者盛讚,但店內的手機和電信推銷人員就沒有這麼受到客人喜愛了,認為那些推銷人員態度太過咄咄逼人讓人不舒服,還有人購物時會刻意繞路避開他們。

Eat This, Not That報導,有網友在Reddit上說他受夠了好市多電話區的推銷人員,是好市多討人厭排行榜的榜首。

這名網友說,當客人走過或看向那個方向,那些推銷人員會先和客人打招呼,如果客人回應他們,接下來就是「對了,要不要來看看……」的喋喋不休推銷,他希望不要再遇到了,他現在都快速通過並完全忽視他們,假裝他們不存在。

這名網友說,他把那些推銷人員當空氣,對方似乎對此很不滿,他有時候還能聽到銷售員彼此低語抱怨。

報導指出,這不是好市多內的電話推銷人員第一次被抱怨,過去就有很多網友表達不滿,其中以AT&T 的推銷員最不受歡迎,而部分好市多內也有T-Mobile 的推銷人員,但網友說他們的推銷方式比較沒有那麼具侵略性,沒有那麼討人厭。

網友對好市多內電話銷售人員的貼文引發網友熱烈討論,很多人留言表達對推銷員的怒氣。一名網友說,他很討厭那些打擾他購物的推銷人員,每次都一直向他推銷,「絕不可能從我這邊賺到任何一毛錢的」。

一名網友說,他在好市多工作十年,可以很有信心地說那些電話推銷員絕對是好市多最糟糕的部分第一名,毫無疑問。

但也有網友替電話推銷員平反,說自己從未被那些推銷員騷擾,他經過的時候推銷員就站在那邊,並沒有上前來打擾自己購物。