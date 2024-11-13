我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

梅蘭妮亞這回不當全職第一夫人了 傳不搬入白宮

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

世界新聞網／輯
網友抱怨好市多內部分令人討厭的服務人員。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)
網友抱怨好市多內部分令人討厭的服務人員。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

好市多Costco）是許多人喜歡去購物的賣場，除了親民的價格外，免費試吃、美食區和便宜的汽油也常受到消費者盛讚，但店內的手機和電信推銷人員就沒有這麼受到客人喜愛了，認為那些推銷人員態度太過咄咄逼人讓人不舒服，還有人購物時會刻意繞路避開他們。

Eat This, Not That報導，有網友在Reddit上說他受夠了好市多電話區的推銷人員，是好市多討人厭排行榜的榜首

這名網友說，當客人走過或看向那個方向，那些推銷人員會先和客人打招呼，如果客人回應他們，接下來就是「對了，要不要來看看……」的喋喋不休推銷，他希望不要再遇到了，他現在都快速通過並完全忽視他們，假裝他們不存在。

這名網友說，他把那些推銷人員當空氣，對方似乎對此很不滿，他有時候還能聽到銷售員彼此低語抱怨。

報導指出，這不是好市多內的電話推銷人員第一次被抱怨，過去就有很多網友表達不滿，其中以AT&T的推銷員最不受歡迎，而部分好市多內也有T-Mobile的推銷人員，但網友說他們的推銷方式比較沒有那麼具侵略性，沒有那麼討人厭。

網友對好市多內電話銷售人員的貼文引發網友熱烈討論，很多人留言表達對推銷員的怒氣。一名網友說，他很討厭那些打擾他購物的推銷人員，每次都一直向他推銷，「絕不可能從我這邊賺到任何一毛錢的」。

一名網友說，他在好市多工作十年，可以很有信心地說那些電話推銷員絕對是好市多最糟糕的部分第一名，毫無疑問。

但也有網友替電話推銷員平反，說自己從未被那些推銷員騷擾，他經過的時候推銷員就站在那邊，並沒有上前來打擾自己購物。

好市多 Costco AT&T T-Mobile

上一則

不想行李箱被亂丟？航空搬運員提醒「選這款」：方便作業

延伸閱讀

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊
料理好市多牛肋排2道食譜 免吸油煙又簡單上菜

料理好市多牛肋排2道食譜 免吸油煙又簡單上菜
好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨
好市多價錢掃碼機離地太遠 網友怒喊對矮個子不友善

好市多價錢掃碼機離地太遠 網友怒喊對矮個子不友善

熱門新聞

好市多有多種冷凍食品，可作為均衡飲食的一部分，並有助降低三酸甘油脂。(美聯社)

好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

2024-11-12 11:30
示意圖。Image by Chil Vera from Pixabay

「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜

2024-11-07 09:18
麥當勞蛋漢堡。Image by WikimediaImages from Pixabay

麥當勞聰明點餐 營養師：選這7種高蛋白質食物

2024-11-06 11:30
Image by Steve Buissinne from Pixabay

學習富豪滾錢術 窮忙族該知道的3件事

2024-11-08 09:47
可攜式迷你電熱鍋(Crockpot Lunch Crock)。圖取自Amazon.com

打包剩菜當午餐 這款可攜式迷你電熱鍋好用

2024-11-11 11:25
示意圖。Image by Claudio Scot from Pixabay

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

2024-11-11 09:13

超人氣

更多 >
川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同

川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同
「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭
南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

川普不按牌理出牌 福斯主播赫塞斯將任防長 觀察家錯愕

川普不按牌理出牌 福斯主播赫塞斯將任防長 觀察家錯愕