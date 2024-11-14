掃拖機器人「拯救」了她 趁黑五提前促銷入手

Shark Matrix Plus 2in1掃拖機器人。圖取自Amazon.com

紐約郵報（New York Post）購物專欄作者莎頓-威廉絲（Emma Sutton-Williams）表示，她與丈夫的七年婚姻關係瀕臨破裂時，對某些人來說，可能是因為婚外情；但對她來說，是骯髒的腳帶到床上的碎屑，而地板無論如何吸塵都無法保持乾淨。她說，幸好她有一台Shark Matrix Plus 2in1掃拖機器人，改變了她的生活，也拯救了她的婚姻。

這款掃拖機器人現在亞馬遜 網站「黑色星期五 」提前促銷打67折，對有需要的人來說是購買的好時機。莎頓-威廉絲說，399元或許看起來是筆不小的錢，但這個被她暱稱為Winston的機器，會聽從她的每個指令，也絕不會忘記執行清潔任務，可以輕鬆透過語音或手指滑動手機來啟動它。

真正讓莎頓-威廉絲開心的是，Winston工作的方式。她說，當她忙著寫稿或測試商品時，它則穿梭在家中、清潔每個角落；甚至可以為Winston設定排程，讓它定點清潔特定區域。

有了精確的地圖，Winston可以毫不費力地避開「禁區」，例如狗狗最喜歡的藏身處，並在清潔完每一寸地板後，清楚知道該回到哪裡充電。它還有靈敏的感應器，可以偵測並避開障礙物，例如堆積如山的書籍與包裹。

莎頓-威廉絲指出，這台人工智慧 掃拖機器人最遠可以看到5英吋外的物件，在清潔過程中不會碰傷她的腳趾；獨特的側邊刷與強大吸力，清潔角落的能力尤其值得稱道。Winston能有效地清除地板加熱器下方的污垢，這是其他吸塵器無法觸及的區域，也能利用強勁的氣流清除毛球與其他髒污。

若要使用拖地功能，必須先移除前方的集塵桶，換上掃拖二合一用的桶子，再將桶內裝滿水與清潔劑。使用完後，倒掉污水，再換上集塵桶，「十分簡單」。

Winston每分鐘可大力擦洗高達100次，讓地板光亮、潔淨如新；雖然沒有烘乾，但殘留的濕氣都能迅速蒸發。

它的自動清空集塵罐可以容納長達60天的塵垢，才需手動清理，按下按鈕便可輕鬆取出。它無需使用集塵袋，高效率空氣微粒子過濾網（HEPA）可攔截99.97%的灰塵與過敏原。

莎頓-威廉絲說，現在他們睡覺時，床單上再也沒有碎屑，減少了她與丈夫之間的「矛盾」及可能毀掉婚姻的小事。

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