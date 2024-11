掃拖機器人「拯救」了她 趁黑五提前促銷入手

Shark Matrix Plus 2in1掃拖機器人。圖取自Amazon.com

紐約郵報(New York Post)購物專欄作者莎頓-威廉絲(Emma Sutton-Williams)表示,她與丈夫的七年婚姻關係瀕臨破裂時,對某些人來說,可能是因為婚外情;但對她來說,是骯髒的腳帶到床上的碎屑,而地板無論如何吸塵都無法保持乾淨。她說,幸好她有一台Shark Matrix Plus 2in1掃拖機器人,改變了她的生活,也拯救了她的婚姻。

這款掃拖機器人現在亞馬遜 網站「黑色星期五 」提前促銷打67折,對有需要的人來說是購買的好時機。莎頓-威廉絲說,399元或許看起來是筆不小的錢,但這個被她暱稱為Winston的機器,會聽從她的每個指令,也絕不會忘記執行清潔任務,可以輕鬆透過語音或手指滑動手機來啟動它。

真正讓莎頓-威廉絲開心的是,Winston工作的方式。她說,當她忙著寫稿或測試商品時,它則穿梭在家中、清潔每個角落;甚至可以為Winston設定排程,讓它定點清潔特定區域。

有了精確的地圖,Winston可以毫不費力地避開「禁區」,例如狗狗最喜歡的藏身處,並在清潔完每一寸地板後,清楚知道該回到哪裡充電。它還有靈敏的感應器,可以偵測並避開障礙物,例如堆積如山的書籍與包裹。

莎頓-威廉絲指出,這台人工智慧 掃拖機器人最遠可以看到5英吋外的物件,在清潔過程中不會碰傷她的腳趾;獨特的側邊刷與強大吸力,清潔角落的能力尤其值得稱道。Winston能有效地清除地板加熱器下方的污垢,這是其他吸塵器無法觸及的區域,也能利用強勁的氣流清除毛球與其他髒污。

若要使用拖地功能,必須先移除前方的集塵桶,換上掃拖二合一用的桶子,再將桶內裝滿水與清潔劑。使用完後,倒掉污水,再換上集塵桶,「十分簡單」。

Winston每分鐘可大力擦洗高達100次,讓地板光亮、潔淨如新;雖然沒有烘乾,但殘留的濕氣都能迅速蒸發。

它的自動清空集塵罐可以容納長達60天的塵垢,才需手動清理,按下按鈕便可輕鬆取出。它無需使用集塵袋,高效率空氣微粒子過濾網(HEPA)可攔截99.97%的灰塵與過敏原。

莎頓-威廉絲說,現在他們睡覺時,床單上再也沒有碎屑,減少了她與丈夫之間的「矛盾」及可能毀掉婚姻的小事。

