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打包剩菜當午餐 這款可攜式迷你電熱鍋好用

編譯尤寶琪／即時報導
可攜式迷你電熱鍋(Crockpot Lunch Crock)。圖取自Amazon.com
可攜式迷你電熱鍋(Crockpot Lunch Crock)。圖取自Amazon.com

該是時候開始好好想想，要怎麼處理感恩節剩菜了；如果你的腸胃已經準備好迎接一大堆通心粉、起司、豐盛的湯、火雞、馬鈴薯泥和更多美味的食物，那你就也需要好好計劃一下，要如何讓這堆剩菜長時間保持新鮮；尤其是你若是通勤上班族，並計劃接下來上班時，要拿感恩節剩菜，當作午餐便當。這時，這款可攜式迷你電熱鍋(Crockpot Lunch Crock)就能派上用場了。

哈芬登郵報撰稿人阿達威(Kristen Adaway)表示，是她母親將這有趣的實用產品介紹給她，傳給她一個亞馬遜的連結，並問她是否值得買來每日上班使用。阿達威表示，身為一個購物狂，她馬上就開始為她母親和其他已經開始準備好，迎接感恩節剩菜午餐的人，尋找答案。

這款可愛又超實用的小電器，容量為20盎司，非常適合用來加熱剩餘的湯、辣椒醬、燉菜和烤肉等菜餚。它配有一條可拆卸的電線，你只需要在準備吃飯時，將電線接上，就可以加熱，好好享受一頓午餐。

這款迷你電熱鍋在亞馬遜上擁有近8000條評價，滿分5星的總評分高達4.6星；阿達威表示自己在她母親推薦給他後不久，就馬上入手了一款，並認為這款商品的好評，名副其實。阿達威指出，這款迷你電熱鍋不但對於重新加熱剩菜或煮飯都非常有用，且無需動用到爐子或烤箱，每次加熱餐點需要約30分鐘到1小時的時間，並有黑、粉、藍、綠四種顏色讓你選擇。

同時，你還無需擔心食物會灑出來，弄髒你的汽車座椅或包包；這款迷你電熱鍋有可拆卸的內鍋和密封蓋，讓你可以安心使用；同時你也無需擔心燙傷手，因為外鍋始終保持涼爽，把所有的熱氣都鎖在內部；在清潔方面，除了電熱鍋頂部的手把外，這款剩菜神器還很容易清潔，內鍋和蓋子都無需手洗，可以直接放入洗碗機內。

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