打包剩菜當午餐 這款可攜式迷你電熱鍋好用

可攜式迷你電熱鍋(Crockpot Lunch Crock)。圖取自Amazon.com

該是時候開始好好想想,要怎麼處理感恩節剩菜了;如果你的腸胃已經準備好迎接一大堆通心粉、起司、豐盛的湯、火雞、馬鈴薯泥和更多美味的食物,那你就也需要好好計劃一下,要如何讓這堆剩菜長時間保持新鮮;尤其是你若是通勤上班族,並計劃接下來上班時,要拿感恩節剩菜,當作午餐便當。這時,這款可攜式迷你電熱鍋(Crockpot Lunch Crock)就能派上用場了。

哈芬登郵報撰稿人阿達威(Kristen Adaway)表示,是她母親將這有趣的實用產品介紹給她,傳給她一個亞馬遜 的連結,並問她是否值得買來每日上班使用。阿達威表示,身為一個購物狂,她馬上就開始為她母親和其他已經開始準備好,迎接感恩節剩菜午餐的人,尋找答案。

這款可愛又超實用的小電器,容量為20盎司,非常適合用來加熱剩餘的湯、辣椒醬、燉菜和烤肉等菜餚。它配有一條可拆卸的電線,你只需要在準備吃飯時,將電線接上,就可以加熱,好好享受一頓午餐。

這款迷你電熱鍋在亞馬遜上擁有近8000條評價,滿分5星的總評分高達4.6星;阿達威表示自己在她母親推薦給他後不久,就馬上入手了一款,並認為這款商品的好評,名副其實。阿達威指出,這款迷你電熱鍋不但對於重新加熱剩菜或煮飯都非常有用,且無需動用到爐子或烤箱,每次加熱餐點需要約30分鐘到1小時的時間,並有黑、粉、藍、綠四種顏色讓你選擇。

同時,你還無需擔心食物會灑出來,弄髒你的汽車座椅或包包;這款迷你電熱鍋有可拆卸的內鍋和密封蓋,讓你可以安心使用;同時你也無需擔心燙傷手,因為外鍋始終保持涼爽,把所有的熱氣都鎖在內部;在清潔方面,除了電熱鍋頂部的手把外,這款剩菜神器還很容易清潔,內鍋和蓋子都無需手洗,可以直接放入洗碗機內。

