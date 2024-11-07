這款咖啡族喜愛的摩卡壺 擄獲亞馬遜3萬購物者心

Primula咖啡壺。圖取自Amazon.com

多數咖啡 族對沖泡技術與工具都十分講究，但有一款咖啡壺可能是最輕鬆的選擇之一。哈芬登郵報（Huffpost）報導，亞馬遜網站購物者有近3萬人給予4.4分好評的Primula咖啡壺，實際是傳統摩卡壺（moka pot）的複製品；摩卡壺源自1930年代的義大利 ，只需使用爐火就能快速煮出美味咖啡，一直廣受歡迎。

除了功能外，這款外型時尚的工具也因可製作出任何咖啡而成為消費者的選擇；無論是拿鐵、卡布奇諾、一般咖啡或古巴 咖啡所需的濃縮咖啡，都可使用。Primula咖啡壺適用任何研磨咖啡豆，可重複使用的濾網，不需每個月重新購買濾紙。

就像原始的摩卡壺，Primula採用鑄鋁製造，堅固耐用，並能讓熱力「徹底且均勻」的傳布，以增加風味、香氣與濃度。

據Primula的說明，煮咖啡時，只需將下座注滿水，然後在粉槽部分加入磨好的咖啡或義式濃縮咖啡，再將上下座擰緊，然後以中、小火加熱，並注意把手不在熱源上方，以免燙手或熔化。它與電爐、陶瓷爐和瓦斯爐都相容，也適合露營或旅行中使用。

加熱過程中，新鮮煮好的咖啡會透過安全的不鏽鋼閥門進入上方咖啡壺，接著就可將咖啡從不滴漏的出水口倒入杯中。

雖然Primula不適合放入洗碗機，清理工作也同樣不費力，只需在每次使用後將組件沖洗乾淨即可。

Primula咖啡壺有五種不同容量，從1杯至12杯不等，但它指的是半杯或濃縮咖啡杯的大小，約等於1盎司；如果想用它沖泡較大杯的傳統咖啡，可選擇較大的尺寸。此外，還有四種不同顏色可供選擇，並可選配奶泡器。

消費者的普遍評語是，這款簡單直接的經典必備品值得購買，因為實惠又耐用，甚至煮出的咖啡比手沖、甚至最省事的Keurig咖啡機還要好。

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