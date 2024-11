這款咖啡族喜愛的摩卡壺 擄獲亞馬遜3萬購物者心

Primula咖啡壺。圖取自Amazon.com

多數咖啡 族對沖泡技術與工具都十分講究,但有一款咖啡壺可能是最輕鬆的選擇之一。哈芬登郵報(Huffpost)報導,亞馬遜網站購物者有近3萬人給予4.4分好評的Primula咖啡壺,實際是傳統摩卡壺(moka pot)的複製品;摩卡壺源自1930年代的義大利 ,只需使用爐火就能快速煮出美味咖啡,一直廣受歡迎。

除了功能外,這款外型時尚的工具也因可製作出任何咖啡而成為消費者的選擇;無論是拿鐵、卡布奇諾、一般咖啡或古巴 咖啡所需的濃縮咖啡,都可使用。Primula咖啡壺適用任何研磨咖啡豆,可重複使用的濾網,不需每個月重新購買濾紙。

就像原始的摩卡壺,Primula採用鑄鋁製造,堅固耐用,並能讓熱力「徹底且均勻」的傳布,以增加風味、香氣與濃度。

據Primula的說明,煮咖啡時,只需將下座注滿水,然後在粉槽部分加入磨好的咖啡或義式濃縮咖啡,再將上下座擰緊,然後以中、小火加熱,並注意把手不在熱源上方,以免燙手或熔化。它與電爐、陶瓷爐和瓦斯爐都相容,也適合露營或旅行中使用。

加熱過程中,新鮮煮好的咖啡會透過安全的不鏽鋼閥門進入上方咖啡壺,接著就可將咖啡從不滴漏的出水口倒入杯中。

雖然Primula不適合放入洗碗機,清理工作也同樣不費力,只需在每次使用後將組件沖洗乾淨即可。

Primula咖啡壺有五種不同容量,從1杯至12杯不等,但它指的是半杯或濃縮咖啡杯的大小,約等於1盎司;如果想用它沖泡較大杯的傳統咖啡,可選擇較大的尺寸。此外,還有四種不同顏色可供選擇,並可選配奶泡器。

消費者的普遍評語是,這款簡單直接的經典必備品值得購買,因為實惠又耐用,甚至煮出的咖啡比手沖、甚至最省事的Keurig咖啡機還要好。

