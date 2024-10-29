牙醫推薦的水牙線 亞馬遜現在不到50元便能入手

Waterpik「無線珍珠」（Cordless Pearl） 水牙線。圖取自Amazon.com

越來越多人使用「水牙線」清理牙齒，其中最有名的品牌當屬Waterpik，這美國牙醫協會推薦的品牌，有些太佔空間，出門旅遊攜帶也不方便，但其中精簡版「無線珍珠」（Cordless Pearl） 從亞馬遜 訂購，現在不到50元便能買到。

「無線珍珠」在亞馬遜網站獲得4.3顆星的評價，給它5顆星的用戶，超過1.05萬。它和貴一倍的「先進版」水牙線最大的不同在於沒有LED充電顯示，也不適於洗澡的時候用。對務實的消費者來說，這沒啥大不了。

先進版水牙線有三段「沖水」力道，無線珍珠只有兩段。但這也無妨，因為小而美的珍珠噴水力道每分鐘達1450 pulses，比先進版的還強，何況先進版最便宜也要80元。

無線珍珠保證把你的牙垢細菌清除99.99%，比牙線的效率高一倍。它附贈四管噴水口，清洗大小不同的牙縫與牙周，儲水槽可容7盎司水，可連續清洗45秒，電池容量最久可持續36分鐘。三顆AA電池，世界通用，每天用一次，每1-2月換電池即可。

一名亞馬遜用戶說，「我的牙醫推薦它給我，我很高興買了一個。有不錯，方便使用，出門旅行不占行李箱太多空間。」

另一消費者Clarence Thistle說，「我的牙縫很密，一般牙線不易清理，這個水牙線很容易使用，也很有效，我愛死它了。」

署名natca1的消費者說，「用過三個非Waterpik牌的洗牙器，都不行。根據這經驗，我可向大家大力推薦真正的Waterpik產品，是水牙線當中，品質最佳、最耐用也效能最好的。」

Pat Anderson的經驗回饋是：「我的牙齒問題已經很多年了，也用過很多種水牙線，這才是我的最愛，因為刷牙永遠無法完全洗淨，也無法讓口氣清新，這玩意兒卻有辦法，主要因為我可以控制水量。我給孫輩各買了一個，他們裝牙套時很管用。我給它五顆星。物超所值！」

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.