牙醫推薦的水牙線 亞馬遜現在不到50元便能入手

Waterpik「無線珍珠」(Cordless Pearl) 水牙線。圖取自Amazon.com

越來越多人使用「水牙線」清理牙齒,其中最有名的品牌當屬Waterpik,這美國牙醫協會推薦的品牌,有些太佔空間,出門旅遊攜帶也不方便,但其中精簡版「無線珍珠」(Cordless Pearl) 從亞馬遜 訂購,現在不到50元便能買到。

「無線珍珠」在亞馬遜網站獲得4.3顆星的評價,給它5顆星的用戶,超過1.05萬。它和貴一倍的「先進版」水牙線最大的不同在於沒有LED充電顯示,也不適於洗澡的時候用。對務實的消費者來說,這沒啥大不了。

先進版水牙線有三段「沖水」力道,無線珍珠只有兩段。但這也無妨,因為小而美的珍珠噴水力道每分鐘達1450 pulses,比先進版的還強,何況先進版最便宜也要80元。

無線珍珠保證把你的牙垢細菌清除99.99%,比牙線的效率高一倍。它附贈四管噴水口,清洗大小不同的牙縫與牙周,儲水槽可容7盎司水,可連續清洗45秒,電池容量最久可持續36分鐘。三顆AA電池,世界通用,每天用一次,每1-2月換電池即可。

一名亞馬遜用戶說,「我的牙醫推薦它給我,我很高興買了一個。有不錯,方便使用,出門旅行不占行李箱太多空間。」

另一消費者Clarence Thistle說,「我的牙縫很密,一般牙線不易清理,這個水牙線很容易使用,也很有效,我愛死它了。」

署名natca1的消費者說,「用過三個非Waterpik牌的洗牙器,都不行。根據這經驗,我可向大家大力推薦真正的Waterpik產品,是水牙線當中,品質最佳、最耐用也效能最好的。」

Pat Anderson的經驗回饋是:「我的牙齒問題已經很多年了,也用過很多種水牙線,這才是我的最愛,因為刷牙永遠無法完全洗淨,也無法讓口氣清新,這玩意兒卻有辦法,主要因為我可以控制水量。我給孫輩各買了一個,他們裝牙套時很管用。我給它五顆星。物超所值!」

