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Litfun保暖記憶海綿拖鞋 比UGG便宜一百元

編譯周芳苑／即時報導
Litfun 品牌記憶海綿拖鞋(Litfun Memory Foam Slippers)。圖取自Amazon.com
Litfun 品牌記憶海綿拖鞋(Litfun Memory Foam Slippers)。圖取自Amazon.com

已經十月了，天氣終於有秋天涼意，差不多可以開始為寒冷的季節準備舒適服飾物品。保暖鞋知名品牌UGG帶有毛茸茸裡襯的室內外兩穿拖鞋深受消費者喜愛，價格動輒三位數，很多人實在買不下手，如今市面上出現造型神似的Litfun 品牌記憶海綿拖鞋(Litfun Memory Foam Slippers)，單價大約只有UGG鞋的七分之一。

Litfun這一雙禦寒拖鞋款式和UGG女款Coquette拖鞋非常像，購物者讚不絕口，不僅一樣好看，而且穿在腳上非常舒服，「真的不想脫下來」。

同樣在零售網站亞馬遜(Amazon)上，UGG女式Coquette拖鞋訂價120元， Litfuns類似造型的保暖拖鞋最低價只要16元，可以用低於一雙UGG鞋子價格買到七雙和UGG鞋雷同的保暖拖鞋。

很少看到這類拖鞋有更低價格，所以，雅虎(Yahoo)資深消費資訊作者麥凱布(Carrie McCabe)鼓勵大家把握機會購買，不同顏色的價格可能略有不同。

Litfun鞋款的記憶海綿特別值得一提，鞋墊上覆蓋這些材料，有助貼合每個人的腳形，而且有超輕橡膠鞋底，格外堅固，另有防滑紋理，室內、室外兩相宜，內面採人造毛皮襯裡，即使氣溫下降也能保持舒適。

目前已有8000多名亞馬遜評論者為Litfun這一款保暖拖鞋打五顆星，其中數十人和UGG拖鞋進行比較。

一位消費者說，Litfun鞋比UGG鞋更舒服，她有栗色和深棕色，非常可愛舒適，其中一雙鞋已使用三年多，看起來仍很棒。

其他人也發現更喜歡Litfun拖鞋，有一人說她曾擁有UGG拖鞋，非常喜愛，但最終穿壞了，買了Litfun拖鞋，更喜歡，鞋底是柔軟的記憶海綿，強過UGG，舒服多了，而且價格實在太優惠。

另一評論者甚至表示，Litfun拖鞋不僅足以取代UGG，甚至可取代其他大部分鞋子，非常適合日常穿著，她在雪地、草地和水中都穿，通過考驗，百分之百推薦。

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