Litfun保暖記憶海綿拖鞋 比UGG便宜一百元

Litfun 品牌記憶海綿拖鞋(Litfun Memory Foam Slippers)。圖取自Amazon.com

已經十月了,天氣終於有秋天涼意,差不多可以開始為寒冷的季節準備舒適服飾物品。保暖鞋知名品牌UGG帶有毛茸茸裡襯的室內外兩穿拖鞋深受消費者喜愛,價格動輒三位數,很多人實在買不下手,如今市面上出現造型神似的Litfun 品牌記憶海綿拖鞋(Litfun Memory Foam Slippers),單價大約只有UGG鞋的七分之一。

Litfun這一雙禦寒拖鞋款式和UGG女款Coquette拖鞋非常像,購物者讚不絕口,不僅一樣好看,而且穿在腳上非常舒服,「真的不想脫下來」。

同樣在零售網站亞馬遜 (Amazon )上,UGG女式Coquette拖鞋訂價120元, Litfuns類似造型的保暖拖鞋最低價只要16元,可以用低於一雙UGG鞋子價格買到七雙和UGG鞋雷同的保暖拖鞋。

很少看到這類拖鞋有更低價格,所以,雅虎 (Yahoo)資深消費資訊作者麥凱布(Carrie McCabe)鼓勵大家把握機會購買,不同顏色的價格可能略有不同。

Litfun鞋款的記憶海綿特別值得一提,鞋墊上覆蓋這些材料,有助貼合每個人的腳形,而且有超輕橡膠鞋底,格外堅固,另有防滑紋理,室內、室外兩相宜,內面採人造毛皮襯裡,即使氣溫下降也能保持舒適。

目前已有8000多名亞馬遜評論者為Litfun這一款保暖拖鞋打五顆星,其中數十人和UGG拖鞋進行比較。

一位消費者說,Litfun鞋比UGG鞋更舒服,她有栗色和深棕色,非常可愛舒適,其中一雙鞋已使用三年多,看起來仍很棒。

其他人也發現更喜歡Litfun拖鞋,有一人說她曾擁有UGG拖鞋,非常喜愛,但最終穿壞了,買了Litfun拖鞋,更喜歡,鞋底是柔軟的記憶海綿,強過UGG,舒服多了,而且價格實在太優惠。

另一評論者甚至表示,Litfun拖鞋不僅足以取代UGG,甚至可取代其他大部分鞋子,非常適合日常穿著,她在雪地、草地和水中都穿,通過考驗,百分之百推薦。

