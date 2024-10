睡覺容易出汗的人 這條涼毯冬天也用得上

亞馬遜(Amazon)賣的降溫毯。圖取自Amazon.com

有些人睡覺時總覺得熱、容易出汗,對這樣的「熱睡者」(hot sleeper)來說,室外溫度變涼了,就寢時也感受不到微風徐徐。零售網站亞馬遜 (Amazon )有一款深受喜愛的降溫毯,使用優惠券可享40%折扣,各尺寸中最低價原本29元,折扣後只要18 元(價錢以亞馬遜網站為主)。

這一床冷卻毯有多種尺寸,包括50x60、50x70、60x90、90x90、108x90 吋,而且有多種顏色選擇。幾個消費者評論說,摸起來非常涼爽,對於睡覺時過熱、因更年期或其他健康問題而出現潮熱和盜汗的人來說非常適合。

其中一位評論家特別提天寒時很有幫助,他說,「冬天時會將它放在溫暖毯子下,剛上床睡覺時可能會有點冷,變暖後,似乎比普通被子更能調節溫度,這樣就不會過熱,睡覺時必須不斷把溫暖毯子踢掉,覺得冷時再蓋上。

許多顧客表示,這款涼爽毯子有助於緩解夜間過熱、出汗和潮熱。評論員唐娜·P(Donna P.)提到,她非常滿意,又說,假如夜間會嚴重出汗...,尤其是正在經歷更年期的女性,請不要再猶豫,這就是為這樣的人量身訂做的毯子。

這款具有冷卻神奇功能的毯子材質由人造絲和一種涼爽尼龍製成,質地柔滑,但評論家表示,放在床上時不會打滑,有些人覺得這個毯子實在太酷了,寵物 也很喜歡使用。

評論家克里爾(Edwina A. Criear) 寫道,這條毯子「摸起來非常涼爽,即使放在塑膠袋裡也是如此。 」

對有些人來說,夜裡蓋著被子睡覺保持涼爽可能很困難,但亞馬遜這款價格實惠的毯子卻讓這件事變得更容易。目前使用折扣券之後的價格比市面價格便宜將近一半,是下單購買的最佳時機。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.