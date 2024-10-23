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睡覺容易出汗的人 這條涼毯冬天也用得上

編譯周芳苑／即時報導
亞馬遜(Amazon)賣的降溫毯。圖取自Amazon.com
亞馬遜(Amazon)賣的降溫毯。圖取自Amazon.com

有些人睡覺時總覺得熱、容易出汗，對這樣的「熱睡者」(hot sleeper)來說，室外溫度變涼了，就寢時也感受不到微風徐徐。零售網站亞馬遜(Amazon)有一款深受喜愛的降溫毯，使用優惠券可享40%折扣，各尺寸中最低價原本29元，折扣後只要18 元(價錢以亞馬遜網站為主)。

這一床冷卻毯有多種尺寸，包括50x60、50x70、60x90、90x90、108x90 吋，而且有多種顏色選擇。幾個消費者評論說，摸起來非常涼爽，對於睡覺時過熱、因更年期或其他健康問題而出現潮熱和盜汗的人來說非常適合。

其中一位評論家特別提天寒時很有幫助，他說，「冬天時會將它放在溫暖毯子下，剛上床睡覺時可能會有點冷，變暖後，似乎比普通被子更能調節溫度，這樣就不會過熱，睡覺時必須不斷把溫暖毯子踢掉，覺得冷時再蓋上。

許多顧客表示，這款涼爽毯子有助於緩解夜間過熱、出汗和潮熱。評論員唐娜·P(Donna P.)提到，她非常滿意，又說，假如夜間會嚴重出汗...，尤其是正在經歷更年期的女性，請不要再猶豫，這就是為這樣的人量身訂做的毯子。

這款具有冷卻神奇功能的毯子材質由人造絲和一種涼爽尼龍製成，質地柔滑，但評論家表示，放在床上時不會打滑，有些人覺得這個毯子實在太酷了，寵物也很喜歡使用。

評論家克里爾(Edwina A. Criear) 寫道，這條毯子「摸起來非常涼爽，即使放在塑膠袋裡也是如此。 」

對有些人來說，夜裡蓋著被子睡覺保持涼爽可能很困難，但亞馬遜這款價格實惠的毯子卻讓這件事變得更容易。目前使用折扣券之後的價格比市面價格便宜將近一半，是下單購買的最佳時機。

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