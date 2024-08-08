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這款抗皺精華膠囊 「慾望城市」女星也難抗拒

編譯周靜芝 / 即時報導
RoC視黃醇Correxion抗皺夜間精華膠囊。圖取自Amazon.com
RoC視黃醇Correxion抗皺夜間精華膠囊。圖取自Amazon.com

每個人都會面對年華老去的現實，名人也不例外；雖然有能力購買昂貴的保養品，但她們也不排斥平價、優質的產品。電影「慾望城市」女星莎拉·潔西卡·帕克（Sarah Jessica Parker）便是其中之一，雅虎（Yahoo）生活網站報導，她毫不掩飾對藥妝品牌RoC的喜愛。RoC最受好評的產品之一視黃醇Correxion抗皺夜間精華膠囊，現在亞馬遜特價27元（以網站標示為準）。

潔西卡·帕克在2023年接受「人物」（People）雜誌訪問時表示，她想保養皮膚，希望有效、讓自己感覺良好，但不想花20分鐘來做這件事。RoC抗皺精華的膠囊包裝，劑量適中，讓保養程序變得輕鬆省事。

在一項臨床研究中，97%試用過RoC抗皺精華膠囊者表示，使用一晚後，感覺肌膚變光滑，一周後滋潤度提高了63%，一個月後肌膚明顯更緊致。這全歸功於其中含有高濃度視黃醇（有助於對抗肌膚老化）與一種衍生的抗氧化劑（功效是維生素E兩倍）的混合作用。

有超過1.3萬名亞馬遜購物者給予RoC抗皺精華膠囊最高的5星評價。一位長期使用者說，她不得不承認曾懷疑這顆小小膠囊是否能裝下足夠的精華液來塗滿她的臉與頸部，但她驚喜地發現「它確實做到了」。她說，別人都不相信她已60多歲，以為她才40幾，她把這歸功於持續使用RoC；她不敢想像如果沒有這款產品，她的臉和脖子會變成什麼樣。

不過，有位消費者以自身「慘痛」經驗提醒，一次只能用一顆膠囊，她說她一次用兩顆後，冒出滿臉痘痘。她指出，與其他視黃醇保養品一樣，如果皮膚很敏感，一定要謹慎使用，易長痘痘的膚質，也要特別注意。

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亞馬遜 雅虎

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