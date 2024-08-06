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夏天多出許多惱人飛蟲 用這一物徹底消滅

編譯周靜芝 / 即時報導
STEM捕蟲燈。圖取自Amazon.com
STEM捕蟲燈。圖取自Amazon.com

夏天是個可在陽光下活動、在樹蔭下納涼的好季節，當然還有各種惱人的小動物；尤其是如果想打開門窗讓空氣流通、節省點電費的話，它們就更讓人頭疼了。雅虎生活網站撰稿人麥克卡貝（Carrie McCabe）表示，當她看到STEM捕蟲燈時，決定試試它的「威力」。她說，沒想到兩周後成果「豐碩」，捕獲的昆蟲多到讓她惡心。

麥克卡貝指出，STEM捕蟲燈可以吸引、誘捕包括蒼蠅、蚊子等飛蟲，而不需要化學品或殺蟲劑，既不會製造髒亂、無異味，也不用擔心威脅家人或寵物的健康。這款捕蟲燈會發出藍光來吸引昆蟲，讓它們就像飛蛾撲火般，當靠近時就會被牢牢黏在藍光後面、可更換的黏貼片上，不含殺蟲劑也能完成誘捕任務。

它的安裝十分簡單，盒子裡有個捕蟲燈、一片標示有「可補充」的黏貼片，以及如何組裝的說明書；之後，就是等待了。麥克卡貝說，她每隔幾天去看幾眼，兩周後決定檢驗這個小「陷阱」的成果；她表示，她簡直不敢相信它捕獲了這麼多蟲子，不僅是果蠅，還有其他叫不出名字的小蟲，雖然很惡心，「但十分滿意」。

目前優惠特價17元（價格以網站標示為準）的這款捕蟲燈，唯一讓麥克卡貝稍有微詞的是，未多附一片可更換的黏貼片；不過，也可以再多花幾塊錢，另外購買補充包。

一位亞馬遜購物者分享說，他們家有跳蚤出沒，所以買了STEM捕蟲燈。兩天後便「抓」了60多隻，一周後跳蚤便全被殲滅。她開心地說，它很有效，「比請專業除蟲公司便宜多了」。

另一位表示，每年他們都要對抗煩人的果蠅，最後總是被打敗。他試過不同的產品，目前這是最好的；今年不再發現果蠅，因為它們全被藍光吸引、遭到誘捕，「以後絕對會繼續購買」。

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