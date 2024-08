夏天多出許多惱人飛蟲 用這一物徹底消滅

STEM捕蟲燈。圖取自Amazon.com

夏天是個可在陽光下活動、在樹蔭下納涼的好季節,當然還有各種惱人的小動物;尤其是如果想打開門窗讓空氣流通、節省點電費的話,它們就更讓人頭疼了。雅虎 生活網站撰稿人麥克卡貝(Carrie McCabe)表示,當她看到STEM捕蟲燈時,決定試試它的「威力」。她說,沒想到兩周後成果「豐碩」,捕獲的昆蟲多到讓她惡心。

麥克卡貝指出,STEM捕蟲燈可以吸引、誘捕包括蒼蠅、蚊子等飛蟲,而不需要化學品或殺蟲劑,既不會製造髒亂、無異味,也不用擔心威脅家人或寵物 的健康。這款捕蟲燈會發出藍光來吸引昆蟲,讓它們就像飛蛾撲火般,當靠近時就會被牢牢黏在藍光後面、可更換的黏貼片上,不含殺蟲劑也能完成誘捕任務。

它的安裝十分簡單,盒子裡有個捕蟲燈、一片標示有「可補充」的黏貼片,以及如何組裝的說明書;之後,就是等待了。麥克卡貝說,她每隔幾天去看幾眼,兩周後決定檢驗這個小「陷阱」的成果;她表示,她簡直不敢相信它捕獲了這麼多蟲子,不僅是果蠅,還有其他叫不出名字的小蟲,雖然很惡心,「但十分滿意」。

目前優惠特價17元(價格以網站標示為準)的這款捕蟲燈,唯一讓麥克卡貝稍有微詞的是,未多附一片可更換的黏貼片;不過,也可以再多花幾塊錢,另外購買補充包。

一位亞馬遜 購物者分享說,他們家有跳蚤出沒,所以買了STEM捕蟲燈。兩天後便「抓」了60多隻,一周後跳蚤便全被殲滅。她開心地說,它很有效,「比請專業除蟲公司便宜多了」。

另一位表示,每年他們都要對抗煩人的果蠅,最後總是被打敗。他試過不同的產品,目前這是最好的;今年不再發現果蠅,因為它們全被藍光吸引、遭到誘捕,「以後絕對會繼續購買」。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.