舒適輕便支撐力佳 STQ步行鞋1.2萬人愛

STQ步行鞋。圖取自Amazon.com

許多人因工作或其他因素,沒有意識到自己已經站立或行走了多長時間,直到雙腳越來越疼痛不堪。雅虎 (Yahoo)生活網站指出,事先防範絕對是有好處的:無論是在工作時站著,還是在運動時邁開步伐,或在操持家務時不停地走動,都需要一雙舒適的鞋子。市面上不乏具支撐功能的運動鞋,但STQ步行鞋始終贏得不錯的口碑;亞馬遜 購物者說,它滿足了雙腳所需的一切。現在只需花42元,便能擁有一雙(價格以網站標示為準)。

對一雙理想的鞋來說,STQ這款步行鞋既輕便又舒適;透氣襯墊與網眼鞋面,能讓足部通風、保持乾爽。即使下雨天不小心踩到水坑,網眼鞋面也能迅速乾燥。鞋面設計在靠近腳踝處較低,後幫柔軟而有彈性;腳容易起水泡的人,穿上它可以降低腳踝被磨出水泡的風險。

這款步行鞋還具備輕巧的壓縮EVA泡沫鞋墊,可吸收日常行走時產生的微小震動,在不增加雙腳負擔下提供良好的支撐。值得一提的是,所有材料100%未使用任何動物產品。

這雙輕便的步行鞋有超過1.2萬名消費者給予4.3星評價,贏得包括醫學專家等各行各業人士的讚譽。

一位粉絲留言說,她買這雙鞋是為了工作。她是一名護士,整天都要站著,穿上這雙鞋後,她的腳在一天結束時都絲毫不感覺疼痛。

另一位護士表示,她喜歡這款步行鞋,非常舒適又輕便。她說,她的工作時間很長,這雙鞋正是她所需要的。

