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舒適輕便支撐力佳 STQ步行鞋1.2萬人愛

編譯周靜芝 / 即時報導
STQ步行鞋。圖取自Amazon.com
STQ步行鞋。圖取自Amazon.com

許多人因工作或其他因素，沒有意識到自己已經站立或行走了多長時間，直到雙腳越來越疼痛不堪。雅虎（Yahoo）生活網站指出，事先防範絕對是有好處的：無論是在工作時站著，還是在運動時邁開步伐，或在操持家務時不停地走動，都需要一雙舒適的鞋子。市面上不乏具支撐功能的運動鞋，但STQ步行鞋始終贏得不錯的口碑；亞馬遜購物者說，它滿足了雙腳所需的一切。現在只需花42元，便能擁有一雙（價格以網站標示為準）。

對一雙理想的鞋來說，STQ這款步行鞋既輕便又舒適；透氣襯墊與網眼鞋面，能讓足部通風、保持乾爽。即使下雨天不小心踩到水坑，網眼鞋面也能迅速乾燥。鞋面設計在靠近腳踝處較低，後幫柔軟而有彈性；腳容易起水泡的人，穿上它可以降低腳踝被磨出水泡的風險。

這款步行鞋還具備輕巧的壓縮EVA泡沫鞋墊，可吸收日常行走時產生的微小震動，在不增加雙腳負擔下提供良好的支撐。值得一提的是，所有材料100%未使用任何動物產品。

這雙輕便的步行鞋有超過1.2萬名消費者給予4.3星評價，贏得包括醫學專家等各行各業人士的讚譽。

一位粉絲留言說，她買這雙鞋是為了工作。她是一名護士，整天都要站著，穿上這雙鞋後，她的腳在一天結束時都絲毫不感覺疼痛。

另一位護士表示，她喜歡這款步行鞋，非常舒適又輕便。她說，她的工作時間很長，這雙鞋正是她所需要的。

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亞馬遜 雅虎

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