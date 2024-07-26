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輕盈高雅適合各種場合 長洋裝6.2萬人愛

編譯周靜芝 / 即時報導
Viishow短袖長洋裝（Maxi Dress）。圖取自Amazon.com
Viishow短袖長洋裝（Maxi Dress）。圖取自Amazon.com

夏天從室外炎熱高溫到室內涼爽冷氣，衣櫥裡是否有件衣服能美美地享受整個夏季，然後在秋涼時節，只要加件外套就可出門？雅虎（Yahoo）生活網站推薦一款輕盈的Viishow短袖長洋裝（Maxi Dress），裙長及地的合身剪裁、穿著十分舒適，從鮮豔的印花圖案到單色，有多種款式可供選擇，現在最低的價格為26元（以網站標示為準）。

當在尋找一件輕鬆、舒適兼具時尚的服裝時，長洋裝是個不錯的選擇。Viishow長洋裝質地柔軟，甚至有幾位消費者表示，感覺像穿著睡衣；人造絲與萊卡混織的布料，能隨身體款擺與伸展。

圓領與短袖的設計簡單且高雅端莊，在略帶涼意的夜晚加上一件牛仔外套即可。此外，這款長洋裝還有口袋，這在連身裙中頗為少見；這樣在外出時可放些必要的小物，或把手機塞進口袋，而不用在皮包裡翻來找去。

有超過6.2萬名亞馬遜購物者對這款長洋裝讚賞有加，給予4.4星評價，更有不少人都說它的舒適程度超乎想像。其中一位分享說，她幾個月前訂購了這件長洋裝，現在幾乎每天穿著它；它太舒服了，「感覺就像穿著睡衣一樣」。她說，配上俏麗的髮型與首飾，每次穿上都能得到旁人讚美。

另一位購物者表示，她太愛這件連身長裙了，她是為穿去上班而買的；戴上配飾看起來便專業十足，但感覺又像穿著睡衣。她說，它既輕盈又有彈性，她打算再多買幾件；更何況交貨準時，包裝也很好，「百分之百讓人滿意」。

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亞馬遜 高溫 雅虎

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