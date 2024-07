輕盈高雅適合各種場合 長洋裝6.2萬人愛

Viishow短袖長洋裝(Maxi Dress)。圖取自Amazon.com

夏天從室外炎熱高溫 到室內涼爽冷氣,衣櫥裡是否有件衣服能美美地享受整個夏季,然後在秋涼時節,只要加件外套就可出門?雅虎 (Yahoo)生活網站推薦一款輕盈的Viishow短袖長洋裝(Maxi Dress),裙長及地的合身剪裁、穿著十分舒適,從鮮豔的印花圖案到單色,有多種款式可供選擇,現在最低的價格為26元(以網站標示為準)。

當在尋找一件輕鬆、舒適兼具時尚的服裝時,長洋裝是個不錯的選擇。Viishow長洋裝質地柔軟,甚至有幾位消費者表示,感覺像穿著睡衣;人造絲與萊卡混織的布料,能隨身體款擺與伸展。

圓領與短袖的設計簡單且高雅端莊,在略帶涼意的夜晚加上一件牛仔外套即可。此外,這款長洋裝還有口袋,這在連身裙中頗為少見;這樣在外出時可放些必要的小物,或把手機塞進口袋,而不用在皮包裡翻來找去。

有超過6.2萬名亞馬遜 購物者對這款長洋裝讚賞有加,給予4.4星評價,更有不少人都說它的舒適程度超乎想像。其中一位分享說,她幾個月前訂購了這件長洋裝,現在幾乎每天穿著它;它太舒服了,「感覺就像穿著睡衣一樣」。她說,配上俏麗的髮型與首飾,每次穿上都能得到旁人讚美。

另一位購物者表示,她太愛這件連身長裙了,她是為穿去上班而買的;戴上配飾看起來便專業十足,但感覺又像穿著睡衣。她說,它既輕盈又有彈性,她打算再多買幾件;更何況交貨準時,包裝也很好,「百分之百讓人滿意」。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.