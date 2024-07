方便攜帶旅遊必備 護照套兼錢包1.2萬人愛用

Pascacoo護照套兼錢包。圖取自Amazon.com

旅行者都知道,出門在外離不開兩樣東西:護照與錢包。雖然這兩樣東西都不可或缺,但要隨身攜帶且不弄丟它們並非易事;不僅是一般旅客,連專業的飛行常客也有同樣的煩惱。雅虎(Yahoo)生活網站報導,一款二合一護照套兼錢包廣受歡迎,不但讓進出機場變得輕鬆省事,還能記下各項花費,現在亞馬遜 網站僅售10元(價格以網站標示為準)。

旅行本來就會給人帶來一些壓力,因此任何能讓旅途簡便順暢的東西都值得稱道。這款Pascacoo護照套兼錢包,能將在出入境安檢與結帳櫃台所需的一切物品集中一處,省下不少時間與心力。

柔軟的人造皮革錢包打開後,左側有可放四張信用卡 與兩個手機SIM卡和取卡針的小口袋,加上兩個可插入登機牌或旅遊券、以及一個可放疫苗接種卡或其他文件的隔層,右側則可插入護照;背面是設計用來放現金的全尺寸雙折皮夾。由於附有隱藏式磁扣,所有物品都安全無虞。

為了提高安全性,它還採用了無線射頻識別(RFID)技術,防盜寫保護內襯可防止信用卡、簽帳卡、駕照 、身分證等個人資料免受非法掃描與讀取。

這款護照套兼錢包圈粉無數,並成為飛行常客首選,有1.2萬人給予4.8星好評;不過,最引人注目的是空服人員對這款經濟實惠的旅行裝備的稱讚。

其中一人留言說,Pascacoo非常好用,她已經用了幾個月,真的省了不少事;她經常旅行,這款護照套兼錢包能存放護照與所有的信用卡,還有空間放置手機SIM卡。另一位空服人員則以簡潔有力的文字強調,「它能裝下我需要的一切」。

