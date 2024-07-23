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方便攜帶旅遊必備 護照套兼錢包1.2萬人愛用

編譯周靜芝 / 即時報導
Pascacoo護照套兼錢包。圖取自Amazon.com
Pascacoo護照套兼錢包。圖取自Amazon.com

旅行者都知道，出門在外離不開兩樣東西：護照與錢包。雖然這兩樣東西都不可或缺，但要隨身攜帶且不弄丟它們並非易事；不僅是一般旅客，連專業的飛行常客也有同樣的煩惱。雅虎（Yahoo）生活網站報導，一款二合一護照套兼錢包廣受歡迎，不但讓進出機場變得輕鬆省事，還能記下各項花費，現在亞馬遜網站僅售10元（價格以網站標示為準）。

旅行本來就會給人帶來一些壓力，因此任何能讓旅途簡便順暢的東西都值得稱道。這款Pascacoo護照套兼錢包，能將在出入境安檢與結帳櫃台所需的一切物品集中一處，省下不少時間與心力。

柔軟的人造皮革錢包打開後，左側有可放四張信用卡與兩個手機SIM卡和取卡針的小口袋，加上兩個可插入登機牌或旅遊券、以及一個可放疫苗接種卡或其他文件的隔層，右側則可插入護照；背面是設計用來放現金的全尺寸雙折皮夾。由於附有隱藏式磁扣，所有物品都安全無虞。

為了提高安全性，它還採用了無線射頻識別（RFID）技術，防盜寫保護內襯可防止信用卡、簽帳卡、駕照、身分證等個人資料免受非法掃描與讀取。

這款護照套兼錢包圈粉無數，並成為飛行常客首選，有1.2萬人給予4.8星好評；不過，最引人注目的是空服人員對這款經濟實惠的旅行裝備的稱讚。

其中一人留言說，Pascacoo非常好用，她已經用了幾個月，真的省了不少事；她經常旅行，這款護照套兼錢包能存放護照與所有的信用卡，還有空間放置手機SIM卡。另一位空服人員則以簡潔有力的文字強調，「它能裝下我需要的一切」。

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信用卡 駕照 亞馬遜

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