告別眼圈眼袋與浮腫 眼凝膠2.5萬人說讚

Baebody眼凝膠。圖取自Amazon.com

無論是睡眠不足、過敏或是純屬遺傳,有些人天生就難擺脫眼袋與黑眼圈。雅虎 (Yahoo)生活網站撰稿人瑞德柏格(Izabella Zayderberg)指出,亞馬遜 上一款暢銷的眼霜,宣稱能消除這些眼部惱人的痕跡;有1.3萬名消費者表示,Baebody眼凝膠是他們解決眼部肌膚保養困擾的答案。瑞德柏格說,許多眼霜只能解決部分問題,而Baebody眼凝膠卻能同時「消滅」黑眼圈、浮腫、皺紋和眼袋,且現在售價從35元降至25元(價格以網站標示為準)。

她表示,這款產品的配方中沒有單一的神奇成分;事實上,活性成分並不多,對Baebody眼凝膠來說「少即是多」。

它的主要成分是眾所周知的水合物,包括荷荷巴油、蘆薈、玻尿酸與小黃瓜萃取物等。其中甘草根萃取物能淡化黑眼圈,而維生素E則能增強抗氧化功效;另一成分Matrixyl 3000,是具抗老功效的胜肽,或許這是眾口交讚其緊緻效果的來源。Matrixyl 3000還能減少暗沈、泛紅與發炎。瑞德柏格提醒,為達到最佳效果,這款眼凝膠應早晚各使用一次,一罐1.7盎司的產品夠用上幾個月,氣密式包裝有助於防止細菌滋生並保持功效。

亞馬遜上有超過2.5萬名購物者給予這款眼凝膠4星評價,其中許多人誇讚它對黑眼圈、眼袋與明顯的細紋有顯著功效。

一位長期愛用者表示,她被人要求出示證件,她49歲了,但對方看了她兩眼,不敢相信她的真實年齡。她說,她使用眼霜多年,這款眼凝膠真是太棒了;她早晚都擦,眼部幾乎沒有皺紋。

另一位粉絲留言說,她今年66歲,喜歡用這款產品來保養眼下與眼周肌膚;它不僅有助於減少眼周細紋,還能淡化額頭與嘴唇的皺紋。

