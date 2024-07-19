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告別眼圈眼袋與浮腫 眼凝膠2.5萬人說讚

編譯周靜芝 / 即時報導
Baebody眼凝膠。圖取自Amazon.com
Baebody眼凝膠。圖取自Amazon.com

無論是睡眠不足、過敏或是純屬遺傳，有些人天生就難擺脫眼袋與黑眼圈。雅虎（Yahoo）生活網站撰稿人瑞德柏格（Izabella Zayderberg）指出，亞馬遜上一款暢銷的眼霜，宣稱能消除這些眼部惱人的痕跡；有1.3萬名消費者表示，Baebody眼凝膠是他們解決眼部肌膚保養困擾的答案。瑞德柏格說，許多眼霜只能解決部分問題，而Baebody眼凝膠卻能同時「消滅」黑眼圈、浮腫、皺紋和眼袋，且現在售價從35元降至25元（價格以網站標示為準）。

她表示，這款產品的配方中沒有單一的神奇成分；事實上，活性成分並不多，對Baebody眼凝膠來說「少即是多」。

它的主要成分是眾所周知的水合物，包括荷荷巴油、蘆薈、玻尿酸與小黃瓜萃取物等。其中甘草根萃取物能淡化黑眼圈，而維生素E則能增強抗氧化功效；另一成分Matrixyl 3000，是具抗老功效的胜肽，或許這是眾口交讚其緊緻效果的來源。Matrixyl 3000還能減少暗沈、泛紅與發炎。瑞德柏格提醒，為達到最佳效果，這款眼凝膠應早晚各使用一次，一罐1.7盎司的產品夠用上幾個月，氣密式包裝有助於防止細菌滋生並保持功效。

亞馬遜上有超過2.5萬名購物者給予這款眼凝膠4星評價，其中許多人誇讚它對黑眼圈、眼袋與明顯的細紋有顯著功效。

一位長期愛用者表示，她被人要求出示證件，她49歲了，但對方看了她兩眼，不敢相信她的真實年齡。她說，她使用眼霜多年，這款眼凝膠真是太棒了；她早晚都擦，眼部幾乎沒有皺紋。

另一位粉絲留言說，她今年66歲，喜歡用這款產品來保養眼下與眼周肌膚；它不僅有助於減少眼周細紋，還能淡化額頭與嘴唇的皺紋。

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亞馬遜 雅虎

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