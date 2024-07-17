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皮膚保養別忘頸胸 Gold Bond緊緻霜1.3萬人愛

編譯周靜芝 / 即時報導
Gold Bond Age Renew頸胸緊緻霜。圖取自Amazon.com
Gold Bond Age Renew頸胸緊緻霜。圖取自Amazon.com

日常保養肌膚時，是否只顧在臉上塗塗抹抹，忽略了會洩露年齡秘密的頸部與胸部？雅虎（Yahoo）生活網站報導稱，想保持年輕的肌膚，這兩個最容易被忽略的部位其實和臉一樣重要；但如果不想花大錢購買昂貴的頸霜，臉書（Facebook）一個強調精明購物的群組成員提供了一款實惠的產品。

當有網友詢問什麼是最能緊致鬆弛肌膚與皺紋的頸霜後，數十位50歲以上女性的回覆都是Gold Bond Age Renew頸胸緊緻霜。此外，亞馬遜的購物者也同樣熱愛這款產品，現在Prime Day的折扣價為10元（原價16元，以網站標示為準）。

Gold Bond緊緻霜富含維生素，可改善肌膚緊緻度、質感與彈性。雅虎生活指出，它的主要效果來自配方中的玻尿酸，它能為肌膚鎖住高達其重量1000倍的水分，讓「喝飽水」的肌膚水潤、飽滿、有彈性。

亞馬遜購物者可說是同樣支持臉書網友的喜好，這款緊緻霜在該網站獲得超過1.3萬人給予4.4星好評。一位給出5星最高評價者表示，她長期使用一款標榜去皺抗老的頸胸緊緻霜，但並未看到任何改善；當她改用Gold Bond後，就發現這兩個部位的膚質有了明顯的提升。

另一位Gold Bond粉絲分享說，她先前的一款頸霜快用完時，因不想花大錢再買，且不確定對她的火雞脖子真的有多大效用；所以她改訂購以前曾用過、也頗喜歡的Gold Bond產品，立刻就看到頸部肌膚的變化，「保濕效果極佳，讓細紋少了許多」。

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