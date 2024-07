皮膚保養別忘頸胸 Gold Bond緊緻霜1.3萬人愛

Gold Bond Age Renew頸胸緊緻霜。圖取自Amazon.com

日常保養肌膚時,是否只顧在臉上塗塗抹抹,忽略了會洩露年齡秘密的頸部與胸部?雅虎 (Yahoo)生活網站報導稱,想保持年輕的肌膚,這兩個最容易被忽略的部位其實和臉一樣重要;但如果不想花大錢購買昂貴的頸霜,臉書 (Facebook)一個強調精明購物的群組成員提供了一款實惠的產品。

當有網友詢問什麼是最能緊致鬆弛肌膚與皺紋的頸霜後,數十位50歲以上女性的回覆都是Gold Bond Age Renew頸胸緊緻霜。此外,亞馬遜 的購物者也同樣熱愛這款產品,現在Prime Day的折扣價為10元(原價16元,以網站標示為準)。

Gold Bond緊緻霜富含維生素,可改善肌膚緊緻度、質感與彈性。雅虎生活指出,它的主要效果來自配方中的玻尿酸,它能為肌膚鎖住高達其重量1000倍的水分,讓「喝飽水」的肌膚水潤、飽滿、有彈性。

亞馬遜購物者可說是同樣支持臉書網友的喜好,這款緊緻霜在該網站獲得超過1.3萬人給予4.4星好評。一位給出5星最高評價者表示,她長期使用一款標榜去皺抗老的頸胸緊緻霜,但並未看到任何改善;當她改用Gold Bond後,就發現這兩個部位的膚質有了明顯的提升。

另一位Gold Bond粉絲分享說,她先前的一款頸霜快用完時,因不想花大錢再買,且不確定對她的火雞脖子真的有多大效用;所以她改訂購以前曾用過、也頗喜歡的Gold Bond產品,立刻就看到頸部肌膚的變化,「保濕效果極佳,讓細紋少了許多」。

