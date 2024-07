2024亞馬遜會員日開跑 真的有佔到便宜嗎？

一年一度的亞馬遜(Amazon)「會員日」(Prime Day)活動登場,吸引民眾上網血拚,不過隨著零售業的競爭激烈,「會員日」吸引力已經逐漸降低。美聯社

隨著盛夏的腳步逼近,零售業 折扣戰開跑,尤其一年一度的亞馬遜 (Amazon)「會員日」(Prime Day)活動登場,吸引民眾上網血拚,不過隨著零售業的競爭激烈,「會員日」吸引力已經逐漸降低。

根據美聯社報導,第10屆亞馬遜「會員日」訂於16日、17日連續舉行兩天,只開放給月付14.99元或年付139元的會員參加,提供免運等各項福利,堪稱亞馬遜年度促銷盛事。

亞馬遜坦承去年「會員日」活動締造創業以來「單一最大銷售日」,賣出超過3億7500萬件商品;根據市場研究公司Emarketer統計,2023年亞馬遜「會員日」全球銷售額達到驚人的125億元。

聖塔克拉拉大學(Santa Clara University)商學院教授卡亞南(Kirthi Kalyanam)指出,「會員日」以折扣價銷售蘋果(Apple)等知名品牌商品,確實很具吸引力,不過如今出現新的競爭對手,「會員日」得折扣優勢已經不若以往:「與Temu和Shien相比,許多商品可能失去競爭力。」

消費者數據公司Numerator在去年「會員日」活動結束後,對5000名亞馬遜購物者進行調查發現,許多受訪者在其他購物平台發現六折優惠,甚至有四分之一商品直接打四折以上,讓「會員日」折扣魅力大減。

金融服務LendingClub理財專家艾略特(Mark Elliot)建議消費者在折扣戰期間購物應保持理性態度:「花得愈多、省得愈多的想法絕對不正確。」

還有財務諮詢投資公司Betterment副總裁伊根(Dan Egan)也呼籲消費者:「只要列出採購清單,就不容易亂買東西。」並提醒購物時:「如果必須付利息,那麼這筆交易就不值得。」

同時為避免「會員日」活動搶走生意,包括沃爾瑪(Walmart)、目標百貨 (Target)、Kohl's以及抖音商店(TikTok Shop)與Temu紛紛搶在「會員日」前推出折扣戰。

Coresight Research研究主管默瑟(John Mercer)指出,為因應夏季的銷售低潮並拉抬業績,尤其受到通膨與升息不利影響,零售業就得靠折扣刺激消費者購物。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.