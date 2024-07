旅遊必備輕巧容量大 單肩包4萬人說讚

Waterfly單肩包(Crossbody Sling Backpack)。圖取自Amazon.com

夏天的到來,意味頻繁旅遊季節的開始,是時候準備些必要物品,讓旅途盡可能輕鬆。雅虎(Yahoo)生活網站撰稿人麥克卡貝(Carrie McCabe)表示,最近她前往義大利 的探險之旅,測試了被消費者稱為「完美旅伴」的Waterfly單肩包(Crossbody Sling Backpack);她說,這款輕巧、容量大的背包確實很適合主題樂園、旅遊景點等一日遊的行程。現在這款亞馬遜 暢銷的單肩包價格降至24元,優惠折扣超過7折(以網站標示為準)。

麥克卡貝指出,她在義大利的旅程中大部分時間都下著小雨,有幾天還走了兩萬多步,她說,這個單肩包不僅要承受潮濕的環境,還要經得起頻繁地使用:她每天不停地背上、脫下它,調整肩帶及不時地拉開、關上;它還必須能帶上足夠的物品,供她一天長達12小時的行程。

值得稱道的是,外形輕巧的單肩包,卻擁有極佳的收納功能與超大容量。背包設計有許多隔層:一個較大的拉鍊主隔層、一個貼著背包的伸入式口袋、一個位於最前面的拉鍊小隔層、兩個側邊的網狀水瓶袋、一個位於背帶上的拉鍊小口袋等等。麥克卡貝說,有了這些空間,她可視需要裝下任何物品;有時她會塞進折疊傘、環保水瓶、錢包、護照、旅遊書、零食、自拍棒等。這個15×7×3.5 英吋的包看來不大,但能容納的物品數量實在驚人。

此外,麥克卡貝表示,它還很舒適;肩帶有襯墊,如果肩膀累了,還可轉換成腰包,效果也不錯。它還很容易清洗,有一次她不小心把飲料灑在其中一個內袋裡,只在旅館將它沖洗乾淨、晾乾,第二天就恢復原貌了。

亞馬遜上有4萬多名消費者給予Waterfly單肩包4.5星評價,許多人都強調它的大小、隔層和輕巧。

一名購物者開心地表示,她買這個背包是為了和兒子去奧蘭多環球影城 慶祝他11歲生日,「這款包簡直太完美了」。她說,它能裝下他們所需的一切:零食、雨衣、防曬霜、洗手液、濕巾,甚至水瓶;有一天,她甚至放了雙Birkenstocks拖鞋去玩水上遊樂設施;背帶上的小口袋可放她的手機和太陽眼鏡。

