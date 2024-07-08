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旅遊必備輕巧容量大 單肩包4萬人說讚

編譯周靜芝 / 即時報導
Waterfly單肩包（Crossbody Sling Backpack）。圖取自Amazon.com
Waterfly單肩包（Crossbody Sling Backpack）。圖取自Amazon.com

夏天的到來，意味頻繁旅遊季節的開始，是時候準備些必要物品，讓旅途盡可能輕鬆。雅虎（Yahoo）生活網站撰稿人麥克卡貝（Carrie McCabe）表示，最近她前往義大利的探險之旅，測試了被消費者稱為「完美旅伴」的Waterfly單肩包（Crossbody Sling Backpack）；她說，這款輕巧、容量大的背包確實很適合主題樂園、旅遊景點等一日遊的行程。現在這款亞馬遜暢銷的單肩包價格降至24元，優惠折扣超過7折（以網站標示為準）。

麥克卡貝指出，她在義大利的旅程中大部分時間都下著小雨，有幾天還走了兩萬多步，她說，這個單肩包不僅要承受潮濕的環境，還要經得起頻繁地使用：她每天不停地背上、脫下它，調整肩帶及不時地拉開、關上；它還必須能帶上足夠的物品，供她一天長達12小時的行程。

值得稱道的是，外形輕巧的單肩包，卻擁有極佳的收納功能與超大容量。背包設計有許多隔層：一個較大的拉鍊主隔層、一個貼著背包的伸入式口袋、一個位於最前面的拉鍊小隔層、兩個側邊的網狀水瓶袋、一個位於背帶上的拉鍊小口袋等等。麥克卡貝說，有了這些空間，她可視需要裝下任何物品；有時她會塞進折疊傘、環保水瓶、錢包、護照、旅遊書、零食、自拍棒等。這個15×7×3.5 英吋的包看來不大，但能容納的物品數量實在驚人。

此外，麥克卡貝表示，它還很舒適；肩帶有襯墊，如果肩膀累了，還可轉換成腰包，效果也不錯。它還很容易清洗，有一次她不小心把飲料灑在其中一個內袋裡，只在旅館將它沖洗乾淨、晾乾，第二天就恢復原貌了。

亞馬遜上有4萬多名消費者給予Waterfly單肩包4.5星評價，許多人都強調它的大小、隔層和輕巧。

一名購物者開心地表示，她買這個背包是為了和兒子去奧蘭多環球影城慶祝他11歲生日，「這款包簡直太完美了」。她說，它能裝下他們所需的一切：零食、雨衣、防曬霜、洗手液、濕巾，甚至水瓶；有一天，她甚至放了雙Birkenstocks拖鞋去玩水上遊樂設施；背帶上的小口袋可放她的手機和太陽眼鏡。

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義大利 亞馬遜 環球影城

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