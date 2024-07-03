搭機必備輕便舒適 橡膠底懶人鞋1.3萬人愛

Scurtain懶人鞋。圖取自Amazon.com

搭飛機時，你會在隨身行李中放雙便鞋嗎？事實證明，一雙便鞋可以改變旅途中的一切。雅虎 （Yahoo）生活網站撰稿人麥克卡貝（Carrie McCabe）表示，在飛機上脫下厚重的靴子，換上輕便的拖鞋，讓人如釋重負。她推薦的Scurtain懶人鞋，採彈性、沒有硬的側邊設計，可讓腫脹的雙腳獲得徹底解放；更特別的是，結實的橡膠鞋底，提供了足夠的支撐與保護，在機艙或機場走動時，不致感覺像光著腳走在骯髒的地板上。

Scurtain懶人鞋兼具良好支撐與方便攜帶的優點，麥克卡貝說，它們肯定比另外帶雙專門在飛機上穿的鞋要好多了，且與一般較重的懶人鞋不同，它們可輕易地壓平、捲起塞進隨身行李中。

麥克卡貝說，她穿上Scurtain懶人鞋在機場裡走來走去時，並不覺得丟臉，即使她選的是全黑款式，與其他色彩較鮮豔的相比，可能看來平凡了些。她指出，有一次在哥本哈根機場，她還穿著它舒適地通過安檢與海關；但她不建議平時在戶外長時間穿著，除非只是去郵箱取信或走到車庫。

有超過1.3萬名亞馬遜 購物者給予Scurtain懶人鞋4.4星評價。一位和麥克卡貝有同好的消費者留言說，它非常適合帶著旅行；他是為搭機前往歐洲而買的，結果讓他很滿意。他說，這款鞋不是用來支撐雙腳，而是讓雙腳舒服的；鞋底紋路的設計，很適合在機艙內走動。

一位感到如釋重負的網友說，它們能緊密地包覆著雙腳，他已經74歲，害怕穿拖鞋走路，因為曾經摔倒過；而這雙鞋讓他在家中走動時感到安全，「我鐵定會再買的」。

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