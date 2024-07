搭機必備輕便舒適 橡膠底懶人鞋1.3萬人愛

Scurtain懶人鞋。圖取自Amazon.com

搭飛機時,你會在隨身行李中放雙便鞋嗎?事實證明,一雙便鞋可以改變旅途中的一切。雅虎 (Yahoo)生活網站撰稿人麥克卡貝(Carrie McCabe)表示,在飛機上脫下厚重的靴子,換上輕便的拖鞋,讓人如釋重負。她推薦的Scurtain懶人鞋,採彈性、沒有硬的側邊設計,可讓腫脹的雙腳獲得徹底解放;更特別的是,結實的橡膠鞋底,提供了足夠的支撐與保護,在機艙或機場走動時,不致感覺像光著腳走在骯髒的地板上。

Scurtain懶人鞋兼具良好支撐與方便攜帶的優點,麥克卡貝說,它們肯定比另外帶雙專門在飛機上穿的鞋要好多了,且與一般較重的懶人鞋不同,它們可輕易地壓平、捲起塞進隨身行李中。

麥克卡貝說,她穿上Scurtain懶人鞋在機場裡走來走去時,並不覺得丟臉,即使她選的是全黑款式,與其他色彩較鮮豔的相比,可能看來平凡了些。她指出,有一次在哥本哈根機場,她還穿著它舒適地通過安檢與海關;但她不建議平時在戶外長時間穿著,除非只是去郵箱取信或走到車庫。

有超過1.3萬名亞馬遜 購物者給予Scurtain懶人鞋4.4星評價。一位和麥克卡貝有同好的消費者留言說,它非常適合帶著旅行;他是為搭機前往歐洲而買的,結果讓他很滿意。他說,這款鞋不是用來支撐雙腳,而是讓雙腳舒服的;鞋底紋路的設計,很適合在機艙內走動。

一位感到如釋重負的網友說,它們能緊密地包覆著雙腳,他已經74歲,害怕穿拖鞋走路,因為曾經摔倒過;而這雙鞋讓他在家中走動時感到安全,「我鐵定會再買的」。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.