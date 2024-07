刷睫毛膏再不會結塊 睫毛刷2.8萬人說讚

Msq睫毛刷(Msq Eyelash Comb)。圖取自Amazon.com

用過睫毛膏的女性,或許會發現它有利也有弊:刷一兩下就立刻能讓雙眼炯炯有神,但一旦結塊也很快讓整張臉看來一團糟。雅虎 (Yahoo)生活網站推薦,有個解決方法就是Msq睫毛刷(Msq Eyelash Comb),現在亞馬遜 優惠售價5元(原價10元,以網站標示為準)。這款小巧的工具能在幾秒內將塗上睫毛膏的睫毛梳開、根根分明,且效果自然、不結塊,甚至讓人看不出是否有塗睫毛膏。

Msq睫毛刷有30個迷你的金屬尖齒,能梳開睫毛膏堆積的地方。使用時,唯一要做的就是在上妝後用它來刷開睫毛,但也有些人會在塗睫毛膏前,先輕刷幾下睫毛,認為這樣效果更好。它不僅能減少睫毛結塊,還能讓睫毛看起來更自然、整體感覺更濃密。

手柄的形狀讓睫毛刷的角度更佳,使用起來更方便;甚至附有蓋子,具有清潔與保護的作用。雅虎生活網站稱,一旦看到這款睫毛刷帶來的巨大變化,每個人或許會想,為什麼自己化妝包裡一直沒有它。

亞馬遜上有超過2.8萬名顧客對Msq睫毛刷給予4.3星評價。

一位購物者高興地表示,再也不擔心睫毛會結塊了。她說,起先她十分懷疑,但試用之後,「真的很管用」;她的睫毛稀疏,所以會塗上好幾層睫毛膏,但無論什麼品牌的睫毛膏都會結塊,而Msq睫毛刷很容易抓握與梳理結塊的睫毛膏,「給它按個讚」。

另一位消費者說,這款睫毛刷是她最喜歡的美容工具。她說,她今年68歲,以前從未用過睫毛刷,總是為睫毛膏結塊和黏在一起而煩惱;現在有了簡單好用的Msq睫毛刷,「簡直愛死它了」。

