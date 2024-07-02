刷睫毛膏再不會結塊 睫毛刷2.8萬人說讚
用過睫毛膏的女性，或許會發現它有利也有弊：刷一兩下就立刻能讓雙眼炯炯有神，但一旦結塊也很快讓整張臉看來一團糟。雅虎（Yahoo）生活網站推薦，有個解決方法就是Msq睫毛刷（Msq Eyelash Comb），現在亞馬遜優惠售價5元（原價10元，以網站標示為準）。這款小巧的工具能在幾秒內將塗上睫毛膏的睫毛梳開、根根分明，且效果自然、不結塊，甚至讓人看不出是否有塗睫毛膏。
Msq睫毛刷有30個迷你的金屬尖齒，能梳開睫毛膏堆積的地方。使用時，唯一要做的就是在上妝後用它來刷開睫毛，但也有些人會在塗睫毛膏前，先輕刷幾下睫毛，認為這樣效果更好。它不僅能減少睫毛結塊，還能讓睫毛看起來更自然、整體感覺更濃密。
手柄的形狀讓睫毛刷的角度更佳，使用起來更方便；甚至附有蓋子，具有清潔與保護的作用。雅虎生活網站稱，一旦看到這款睫毛刷帶來的巨大變化，每個人或許會想，為什麼自己化妝包裡一直沒有它。
亞馬遜上有超過2.8萬名顧客對Msq睫毛刷給予4.3星評價。
一位購物者高興地表示，再也不擔心睫毛會結塊了。她說，起先她十分懷疑，但試用之後，「真的很管用」；她的睫毛稀疏，所以會塗上好幾層睫毛膏，但無論什麼品牌的睫毛膏都會結塊，而Msq睫毛刷很容易抓握與梳理結塊的睫毛膏，「給它按個讚」。
另一位消費者說，這款睫毛刷是她最喜歡的美容工具。她說，她今年68歲，以前從未用過睫毛刷，總是為睫毛膏結塊和黏在一起而煩惱；現在有了簡單好用的Msq睫毛刷，「簡直愛死它了」。
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