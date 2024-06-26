我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不適人住的加州危樓7人搶 成交價比要價高5.5萬

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻是這國

熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛

編譯周靜芝 / 即時報導
巴黎萊雅膠原蛋白保濕霜（L'Oreal Collagen Moisturizer）。圖取自Amazon.com
巴黎萊雅膠原蛋白保濕霜（L'Oreal Collagen Moisturizer）。圖取自Amazon.com

抗衰老的護膚品是多數熟齡女性所必備，甚至還使用多種產品來保養不同部位的肌膚；有些能減少細紋與皺紋，有些能讓鬆弛的肌膚平滑緊緻，或保持水潤光澤。雅虎（Yahoo）生活網站報導，如果想要簡化護膚程序，無數的保養控分享說，只需這一瓶就夠：巴黎萊雅膠原蛋白保濕霜（L'Oreal Collagen Moisturizer）。現在亞馬遜特價僅9元（原價11.5元，以網站標示為準）。

巴黎萊雅日間臉部保濕霜富含膠原蛋白、乳木果油與甘油等有效成分，能為肌膚補水、帶來平滑與緊緻效果，並煥發光彩。這款無致粉刺的保濕霜經皮膚科醫師檢測，即使是最敏感或易過敏的肌膚也可安全使用；它甚至不含香料，只需享受配方帶來的好處，不致對肌膚造成額外負擔。

這款滋潤面霜能幫助肌膚在夜間恢復彈性，在一項消費調查中，參與者表示，在使用一星期後，他們的皮膚就變得更加光滑，四星期後，便感覺細紋與皺紋減少了。

亞馬遜的眾多購物者都是這款膠原蛋白保濕霜的粉絲，有6.1萬人給予4.5星評價，許多人強調這款產品如何增亮與滋潤了他們的肌膚。

一位年近60歲的消費者表示，這款保濕霜很容易吸收，讓她的皮膚重返年輕、健康狀態。

另一位資深熟女說，她已經70歲了，熱中使用各種護膚產品，幾乎市售的保濕霜她都試過了。她說，截至目前，巴黎萊雅的這款保濕霜讓她最有感，臉部肌膚能24小時保持滋潤；塗上它既不覺厚重、也不黏膩。可在擦上粉底前使用，也可單獨使用，「我愛死它了，再也不會在其他產品上浪費錢了」。

就連八旬長者也誇讚說，她用這款保濕霜很久了，她如今已80多歲，但不認識她的人還以為他只有60多或70多歲。大家總是問她有什麼秘訣，她就會推薦他們這款保濕霜。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.

亞馬遜 檢測 雅虎

上一則

廚房都有的調味醬 能變出最可口的烤馬鈴薯

延伸閱讀

紙本書不死…亞馬遜內部數據顯示 實體書銷量遠勝電子書

紙本書不死…亞馬遜內部數據顯示 實體書銷量遠勝電子書
亞馬遜Alexa十年來首度改版 將加入生成式AI功能

亞馬遜Alexa十年來首度改版 將加入生成式AI功能
亞馬遜違反倉庫生產力配額 挨美國罰近600萬

亞馬遜違反倉庫生產力配額 挨美國罰近600萬
淡化黑斑滋潤保養 維他命C精華液4萬人愛

淡化黑斑滋潤保養 維他命C精華液4萬人愛

熱門新聞

不少民眾都會選擇在行李上綁個緞帶或布條之類的，好能更容易在大批行李中找到自己的行李，但根據機場行李搬運人員，這麼做反而可能造成大延遲。(Pexels)

托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因

2024-06-20 09:15
開冷氣是消暑的辦法之一，但不是唯一辦法。圖為民眾在搬運她新購入的空調。(美聯社)

那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好

2024-06-20 11:01
鑄鐵鍋是許多一鍋料理的必備工具，更不用說從早餐到甜點，它們都能輕鬆勝任。(Pexels)

4種食材 勿放鑄鐵鍋煮

2024-06-21 10:48
地中海飲食的特點是烹飪簡單、以植物為主，每餐大量攝取水果、蔬菜、全穀物、豆類和種子，加上些堅果，並特別強調使用特級初榨橄欖油。(Pexels)

想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大

2024-06-19 10:02
Image by Alexis_S from Pixabay

搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同

2024-06-25 09:44
廚師女友將泡麵變成部隊鍋。（取材自小紅書）

米其林廚師女友喊餓 半夜親自出手「泡麵奢華版」

2024-06-22 20:15

超人氣

更多 >
12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美
電動皮卡陷坑洞...無拖吊公司敢救 業者解釋原因

電動皮卡陷坑洞...無拖吊公司敢救 業者解釋原因
灣區33城市房價 躋身200萬俱樂部…這些小鎮炙手可熱

灣區33城市房價 躋身200萬俱樂部…這些小鎮炙手可熱
她打算扔掉去世祖母藏書 卻發現內夾萬元鈔票

她打算扔掉去世祖母藏書 卻發現內夾萬元鈔票
中國25歲人氣女網紅遭殺害棄屍 年長10歲男友行凶被捕

中國25歲人氣女網紅遭殺害棄屍 年長10歲男友行凶被捕