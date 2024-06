熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛

巴黎萊雅膠原蛋白保濕霜(L'Oreal Collagen Moisturizer)。圖取自Amazon.com

抗衰老的護膚品是多數熟齡女性所必備,甚至還使用多種產品來保養不同部位的肌膚;有些能減少細紋與皺紋,有些能讓鬆弛的肌膚平滑緊緻,或保持水潤光澤。雅虎 (Yahoo)生活網站報導,如果想要簡化護膚程序,無數的保養控分享說,只需這一瓶就夠:巴黎萊雅膠原蛋白保濕霜(L'Oreal Collagen Moisturizer)。現在亞馬遜 特價僅9元(原價11.5元,以網站標示為準)。

巴黎萊雅日間臉部保濕霜富含膠原蛋白、乳木果油與甘油等有效成分,能為肌膚補水、帶來平滑與緊緻效果,並煥發光彩。這款無致粉刺的保濕霜經皮膚科醫師檢測 ,即使是最敏感或易過敏的肌膚也可安全使用;它甚至不含香料,只需享受配方帶來的好處,不致對肌膚造成額外負擔。

這款滋潤面霜能幫助肌膚在夜間恢復彈性,在一項消費調查中,參與者表示,在使用一星期後,他們的皮膚就變得更加光滑,四星期後,便感覺細紋與皺紋減少了。

亞馬遜的眾多購物者都是這款膠原蛋白保濕霜的粉絲,有6.1萬人給予4.5星評價,許多人強調這款產品如何增亮與滋潤了他們的肌膚。

一位年近60歲的消費者表示,這款保濕霜很容易吸收,讓她的皮膚重返年輕、健康狀態。

另一位資深熟女說,她已經70歲了,熱中使用各種護膚產品,幾乎市售的保濕霜她都試過了。她說,截至目前,巴黎萊雅的這款保濕霜讓她最有感,臉部肌膚能24小時保持滋潤;塗上它既不覺厚重、也不黏膩。可在擦上粉底前使用,也可單獨使用,「我愛死它了,再也不會在其他產品上浪費錢了」。

就連八旬長者也誇讚說,她用這款保濕霜很久了,她如今已80多歲,但不認識她的人還以為他只有60多或70多歲。大家總是問她有什麼秘訣,她就會推薦他們這款保濕霜。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.