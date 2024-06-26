熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛

巴黎萊雅膠原蛋白保濕霜（L'Oreal Collagen Moisturizer）。圖取自Amazon.com

抗衰老的護膚品是多數熟齡女性所必備，甚至還使用多種產品來保養不同部位的肌膚；有些能減少細紋與皺紋，有些能讓鬆弛的肌膚平滑緊緻，或保持水潤光澤。雅虎 （Yahoo）生活網站報導，如果想要簡化護膚程序，無數的保養控分享說，只需這一瓶就夠：巴黎萊雅膠原蛋白保濕霜（L'Oreal Collagen Moisturizer）。現在亞馬遜 特價僅9元（原價11.5元，以網站標示為準）。

巴黎萊雅日間臉部保濕霜富含膠原蛋白、乳木果油與甘油等有效成分，能為肌膚補水、帶來平滑與緊緻效果，並煥發光彩。這款無致粉刺的保濕霜經皮膚科醫師檢測 ，即使是最敏感或易過敏的肌膚也可安全使用；它甚至不含香料，只需享受配方帶來的好處，不致對肌膚造成額外負擔。

這款滋潤面霜能幫助肌膚在夜間恢復彈性，在一項消費調查中，參與者表示，在使用一星期後，他們的皮膚就變得更加光滑，四星期後，便感覺細紋與皺紋減少了。

亞馬遜的眾多購物者都是這款膠原蛋白保濕霜的粉絲，有6.1萬人給予4.5星評價，許多人強調這款產品如何增亮與滋潤了他們的肌膚。

一位年近60歲的消費者表示，這款保濕霜很容易吸收，讓她的皮膚重返年輕、健康狀態。

另一位資深熟女說，她已經70歲了，熱中使用各種護膚產品，幾乎市售的保濕霜她都試過了。她說，截至目前，巴黎萊雅的這款保濕霜讓她最有感，臉部肌膚能24小時保持滋潤；塗上它既不覺厚重、也不黏膩。可在擦上粉底前使用，也可單獨使用，「我愛死它了，再也不會在其他產品上浪費錢了」。

就連八旬長者也誇讚說，她用這款保濕霜很久了，她如今已80多歲，但不認識她的人還以為他只有60多或70多歲。大家總是問她有什麼秘訣，她就會推薦他們這款保濕霜。

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