8個插座+4個USB充電口 Hanycony延長線插座3.9萬人說讚

Hanycony的延長線插座。圖取自Amazon.com

在各種科技小物充斥的網路世界裡，要找到一個能把所有東西都插上電的插座是件艱鉅的任務；許多插座不是空間不足，就是電源線設計得太佔地方，讓問題更加嚴重。雅虎（Yahoo）網站撰稿人賀恩（Patrick Hearn）報導稱，Hanycony的延長線插座解決了這些問題，五呎長電線、可容納八個插頭的插座，還有四個USB充電口；原價20元，現在亞馬遜 優惠價僅16.99元（價格以網站為準）。

賀恩說，這是他擁有的最方便好物之一。他在辦公室裡，找不到一個靠近座位的理想插座位置，而他也不想讓雜亂交纏的電線看起來礙眼。他表示，有了這個延長線插座，就能把所有東西都插在一個地方；賀恩的「所有東西」包括兩台電腦螢幕、3D印表機、兩台筆記型電腦、手機充電器和咖啡 杯保溫器。他說，Hanycony增加的USB充電口只是額外「福利」，讓他能更方便地為電子書閱讀器Kindle等設備充電。

Hanycony延長線插座還有許多實用的功能，例如電流超載保護。賀恩說，當地夏天經常出現突如其來的暴風雨，他很高興知道自己的各種裝置不會受到電流超過負荷的影響。這款插座也可平貼在牆上，讓部分插頭可緊靠著牆，而不致太顯眼。

賀恩指出，所有電子裝置都有不同尺寸的插頭，幸好這款延長線插座的插座分布方式，可以很容易地將所有插頭都集中在一起，雖然有時他不得不用上俄羅斯方塊的技巧來實現這一點。

Hanycony延長線插座在亞馬遜獲得超過3.9萬個4.8星好評，粉絲們大為讚賞這款外型美觀的插座。一位購物者形容說，這款插座有如以麥當勞 的價格，在休閒餐廳Red Robin享受美食；它有許多很酷的功能，例如扁平的插座設計，都讓人無可挑剔。

另一位消費者說，這個插座救了他們的電子產品。他們碰到一連串快如閃電的電流超載情況，還沒來得及衝到設備旁，就突然發生了；結果一切正常，真是謝天謝地。

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