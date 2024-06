8個插座+4個USB充電口 Hanycony延長線插座3.9萬人說讚

Hanycony的延長線插座。圖取自Amazon.com

在各種科技小物充斥的網路世界裡,要找到一個能把所有東西都插上電的插座是件艱鉅的任務;許多插座不是空間不足,就是電源線設計得太佔地方,讓問題更加嚴重。雅虎(Yahoo)網站撰稿人賀恩(Patrick Hearn)報導稱,Hanycony的延長線插座解決了這些問題,五呎長電線、可容納八個插頭的插座,還有四個USB充電口;原價20元,現在亞馬遜 優惠價僅16.99元(價格以網站為準)。

賀恩說,這是他擁有的最方便好物之一。他在辦公室裡,找不到一個靠近座位的理想插座位置,而他也不想讓雜亂交纏的電線看起來礙眼。他表示,有了這個延長線插座,就能把所有東西都插在一個地方;賀恩的「所有東西」包括兩台電腦螢幕、3D印表機、兩台筆記型電腦、手機充電器和咖啡 杯保溫器。他說,Hanycony增加的USB充電口只是額外「福利」,讓他能更方便地為電子書閱讀器Kindle等設備充電。

Hanycony延長線插座還有許多實用的功能,例如電流超載保護。賀恩說,當地夏天經常出現突如其來的暴風雨,他很高興知道自己的各種裝置不會受到電流超過負荷的影響。這款插座也可平貼在牆上,讓部分插頭可緊靠著牆,而不致太顯眼。

賀恩指出,所有電子裝置都有不同尺寸的插頭,幸好這款延長線插座的插座分布方式,可以很容易地將所有插頭都集中在一起,雖然有時他不得不用上俄羅斯方塊的技巧來實現這一點。

Hanycony延長線插座在亞馬遜獲得超過3.9萬個4.8星好評,粉絲們大為讚賞這款外型美觀的插座。一位購物者形容說,這款插座有如以麥當勞 的價格,在休閒餐廳Red Robin享受美食;它有許多很酷的功能,例如扁平的插座設計,都讓人無可挑剔。

另一位消費者說,這個插座救了他們的電子產品。他們碰到一連串快如閃電的電流超載情況,還沒來得及衝到設備旁,就突然發生了;結果一切正常,真是謝天謝地。

