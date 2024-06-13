我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反墮胎團體對FDA核准美服培酮提告 遭最高法院駁回

WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安

柔軟舒適遮大腿 Hanes百慕達短褲2.5萬人愛

編譯周靜芝 / 即時報導
Hanes百慕達短褲。圖取自Amazon.com
Hanes百慕達短褲。圖取自Amazon.com

夏天到了，或許你也在考慮添購幾件飄逸的洋裝，享受這個宜人的季節；但有件事別忘了，當在家裡或庭院活動時，少不了有條舒適的短褲。雅虎（Yahoo）生活網站報導稱，在購物這件事情上，亞馬遜網站總是快一拍，能預測到消費者的需求，現在正對頗受歡迎的Hanes百慕達短褲進行降價，折扣後一件僅13元。

布料採用魚鱗布（French terry），代表它外滑內軟、穿著舒適。為了穿著更方便，腰部設計有鬆緊帶和抽繩。與廣受喜愛的Hanes Jersey短褲不同，這款百慕達短褲的長度稍長，適合喜歡將大腿遮住的人。

超過2.5萬名亞馬遜購物者穿了這件短褲，並對它按讚。一位消費者俏皮地表示，它夠長，適合像她這樣67歲的老年人穿著，且非常柔軟舒適；此外，它還能修飾身裁，褲腳翻邊的設計看起來稍正式些，不致太休閒。很容易清洗，洗完扔進烘乾機就行了。

另一位精明的購物者留言說，這些Hanes短褲做工非常好，她穿了約4個月，看起來還像新的。她說，自己是個大個子，穿上它卻顯瘦又好看；褲腳的設計更讓人欣賞，一點也不用擔心會捲起來或起褶。可能是長度的緣故，穿上一整天都很舒適，這點最令她開心。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.

亞馬遜 雅虎

上一則

為何螢火蟲只在夏天看得到？

延伸閱讀

養生／分腿蹲練肌力 有助登山減疲勞

養生／分腿蹲練肌力 有助登山減疲勞
MLB／達比修有3局退場本季最短 教頭：大腿緊繃

MLB／達比修有3局退場本季最短 教頭：大腿緊繃
MLB／怎麼了？大谷5支0 雙重賽第2場直接休兵

MLB／怎麼了？大谷5支0 雙重賽第2場直接休兵
MLB／大谷翔平5支0讓出打擊王 雙重賽第2場休兵有原因

MLB／大谷翔平5支0讓出打擊王 雙重賽第2場休兵有原因

熱門新聞

好市多（Costco）。歐新社

好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛

2024-06-11 09:48
圖取自 Kampus Production on pexels

為何你不應用熱水洗油膩的鍋？

2024-06-11 10:29
示意圖。Image by paseidon from Pixabay

這10個碩士學位 畢業後起薪最高

2024-06-10 10:28
速霸陸（Subaru）Legacy。美聯社

退休收入有限但需開車？4車款適合你

2024-06-06 11:25
番茄。Image by Sharon Ang from Pixabay

家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法

2024-06-07 12:32
現代（Hyundai） Genesis。路透

這5種車款 貶值率驚人

2024-06-12 10:38

超人氣

更多 >
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」
快看世界／小費文化越來越難懂 專家：這5種情況免給

快看世界／小費文化越來越難懂 專家：這5種情況免給
網路更新護照試辦服務重新恢復 每日限量

網路更新護照試辦服務重新恢復 每日限量