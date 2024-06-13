柔軟舒適遮大腿 Hanes百慕達短褲2.5萬人愛

Hanes百慕達短褲。圖取自Amazon.com

夏天到了，或許你也在考慮添購幾件飄逸的洋裝，享受這個宜人的季節；但有件事別忘了，當在家裡或庭院活動時，少不了有條舒適的短褲。雅虎 （Yahoo）生活網站報導稱，在購物這件事情上，亞馬遜 網站總是快一拍，能預測到消費者的需求，現在正對頗受歡迎的Hanes百慕達短褲進行降價，折扣後一件僅13元。

布料採用魚鱗布（French terry），代表它外滑內軟、穿著舒適。為了穿著更方便，腰部設計有鬆緊帶和抽繩。與廣受喜愛的Hanes Jersey短褲不同，這款百慕達短褲的長度稍長，適合喜歡將大腿遮住的人。

超過2.5萬名亞馬遜購物者穿了這件短褲，並對它按讚。一位消費者俏皮地表示，它夠長，適合像她這樣67歲的老年人穿著，且非常柔軟舒適；此外，它還能修飾身裁，褲腳翻邊的設計看起來稍正式些，不致太休閒。很容易清洗，洗完扔進烘乾機就行了。

另一位精明的購物者留言說，這些Hanes短褲做工非常好，她穿了約4個月，看起來還像新的。她說，自己是個大個子，穿上它卻顯瘦又好看；褲腳的設計更讓人欣賞，一點也不用擔心會捲起來或起褶。可能是長度的緣故，穿上一整天都很舒適，這點最令她開心。

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