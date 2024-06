柔軟舒適遮大腿 Hanes百慕達短褲2.5萬人愛

Hanes百慕達短褲。圖取自Amazon.com

夏天到了,或許你也在考慮添購幾件飄逸的洋裝,享受這個宜人的季節;但有件事別忘了,當在家裡或庭院活動時,少不了有條舒適的短褲。雅虎 (Yahoo)生活網站報導稱,在購物這件事情上,亞馬遜 網站總是快一拍,能預測到消費者的需求,現在正對頗受歡迎的Hanes百慕達短褲進行降價,折扣後一件僅13元。

布料採用魚鱗布(French terry),代表它外滑內軟、穿著舒適。為了穿著更方便,腰部設計有鬆緊帶和抽繩。與廣受喜愛的Hanes Jersey短褲不同,這款百慕達短褲的長度稍長,適合喜歡將大腿遮住的人。

超過2.5萬名亞馬遜購物者穿了這件短褲,並對它按讚。一位消費者俏皮地表示,它夠長,適合像她這樣67歲的老年人穿著,且非常柔軟舒適;此外,它還能修飾身裁,褲腳翻邊的設計看起來稍正式些,不致太休閒。很容易清洗,洗完扔進烘乾機就行了。

另一位精明的購物者留言說,這些Hanes短褲做工非常好,她穿了約4個月,看起來還像新的。她說,自己是個大個子,穿上它卻顯瘦又好看;褲腳的設計更讓人欣賞,一點也不用擔心會捲起來或起褶。可能是長度的緣故,穿上一整天都很舒適,這點最令她開心。

